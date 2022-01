Elhagyta a Maine állambeli kisvárost, ahol felnőtt; egyetemet végzett, és Bostonba költözött, ahol saját vállalkozásba kezdett. Amikor szikrázni kezd a levegő közte és a jóképű idegsebész, Ryle Kincaid között, Lily életében hirtelen minden túl szép lesz ahhoz, hogy igaz legyen.

Ryle magabiztos, makacs, kicsit talán arrogáns is, de emellett érzékeny, okos, és Lily a gyengéje – bár a kapcsolatoktól való viszolygása aggodalomra ad okot. Lilyt mégsem csak az új kapcsolata foglalkoztatja. Rengeteget gondol Atlas Corriganre is – az első szerelmére, aki a hátrahagyott múltjához köti. A fiú, aki lelki társa és védelmezője volt, most újra feltűnik a színen, veszélyeztetve ezzel mindent, amit Lily és Ryle együtt felépített.

Ebben a merész és mélyen személyes regényben Colleen Hoover szívszorongató történetet tár elénk, ami új, izgalmas utakra vezeti őt magát mint írót is.

A Velünk véget ér felejthetetlen mese a szerelemről, amiért nagy árat kell fizetni. Mert néha az okozza a legtöbb fájdalmat, aki szeret.

Tanulságos, szívmelengető sztori, ami kiválóan elegyíti a romantikát és az erotikát is, de közben erős morális és társadalmi kérdéseket boncolgat. Fókuszba kerül benne a családon belüli erőszak, a nők elleni nemi erőszak, valamint a folyamatos bántalmazás, és persze felteszi a fő kérdést: meddig érdemes tűrni, és mikor kell azt mondani, hogy most már elég volt.