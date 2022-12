Makón a betlehemi lángot is szétosztják ma délután az adventi gyertyagyújtásnál. A Makovecz téren várják az ünneplőket 16 órától. Lázár János miniszter, a térség országgyűlési képviselője mond beszédet, majd Pálfai Zoltán plébános áldja meg az adventi koszorút. Ezután fellép a Vegyeskar és a Forgatós Táncegyüttes is, majd a Betlehemből érkezett lángot osztják szét, amely tegnap este a szegedi dómba is megérkezett.

Hódmezővásárhelyen az utolsó adventi gyertyát Berényi Károly alpolgármester gyújtja meg 17 órakor, majd Szabó Csengele unitárius lelkész mond igei köszöntőt, imát pedig Kun Ildikó református lelkész. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Klauzál Gábor Általános Iskola negyedik osztályos diákjai. A gyertyát egyébként a betlehemi lángról gyújtják meg, amelyet a 112 Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat visz a helyszínre.

Szentesen is 17 órakor lesz a gyertyagyújtás a Szentesi Evangélikus Egyházközség közreműködésével a Kossuth téren.