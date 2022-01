A Pesti Srácok annak apropóján elevenítette fel a felvételt, hogy cikkében portrét rajzolt a korrupció elleni küzdelem élharcosaként oly szívesen tetszelgő baloldali politikusról, aki a minap egy interjúban elárulta, miniszterként irányítaná az ellenzéki koalíció választási győzelme esetén felállítandó úgynevezett Korrupcióellenes Hivatalt.

Amint a Pesti Srácok cikke rámutat, bár nem tudhatjuk, hogy Hadházy Ákos valóban járt-e az örömlánynál, és ha igen, milyen ígéretekkel szédítette őt, illetve hogy valóban "becsippelte-e" annak kutyáját, de

ha az ember az ügyészeket alaptörvényen túli jogokkal vegzálni akaró miniszter szeretne lenni, akkor talán megérdemlik a választók, hogy megtudják, milyen személyiség lenne a ma még független intézményként működő vádhatóság felügyelője.

A cikk a politikus valódi személyiségének megismerése érdekében felsorolja annak kétes ügyeit, felidézve például azt a pénteki hírt, amely szerint Hadházy Ákost nem sokkal a válása után nevelt gyermeke bántalmazásával vádolta meg a vér szerinti apa. Az elindult gyámhatósági eljárásban maga a gyermek is ezt erősítette meg. Az erről szóló dokumentumokat az Origo szellőztette meg, a politikus rögtön cáfolt, hangoztatva, hogy a büntetőeljárás végül nem állapította meg a felelősségét.

Olyan vád is megfogalmazódott korábban Hadházy Ákos ellen, amely szerint a politikus kész volt egy kis ingatlanrész megkaparintásáért háborút indítani szomszédja ellen. Bár a bíróság - túlzónak találva ezt a megállapítást is - végül elmarasztalta azokat a lapokat, amelyek a Tények és az Origo nyomán azt állították, Hadházy kisemmizte és halálra vegzálta az idős embert, maga a politikus is elismerte, hogy eltartási szerződést akart aláíratni az idős úrral, akit egy jogvitába is belekevert, melynek következményeként a szerencsétlen ember 70 ezer forintos nyugdíjacskáját 23 ezer forint "kártérítéssel" terheltette meg, mígnem a szomszéd elhunyt.

A Pesti Srácok írása szerint Hadházy Ákos mint üzletember és mint állatorvos sem feddhetetlen: a portál munkatársa tárta fel, hogy Hadházy 101 kutyaútlevelet állított ki feketén, szakmabeli vádak szerint illegális állatszaporítóknak, és a rendelőjét üzemeltető cége is kétes módon működik Szekszárdon. Az oknyomozó riport másik része ugyanis tíz éve tartó adócsalásgyanús tevékenységre hívta fel a figyelmet ugyanott.

Az áprilisban Zuglóban képviselőjelöltként induló Hadházy maga vallotta be továbbá, hogy elhallgatta az egykori újnyilas szerencsi összellenzéki jelölt, Bíró László elleni NAV-nyomozás és a munkásaival és az adóhatósággal szembeni visszaélések gyanúját, "nehogy befolyásolja a választási eredményt", de a korrupcióellenes élharcosként tetszelgő politikus ugyancsak nem vizsgálódott a Városháza-botrány vagy éppen Karácsony Gergely félmilliárdos, homályos eredetű kampányköltésének ügyében, ahogy arra a kérdésre sem adott megnyugtató választ, hogy miből fizeti drága hobbiját, a milliókba kerülő repülést - mutat rá a Pesti Srácok cikke, amely végül leszögezi:

"Ha járt a bordélysoron, ha nem, ha verte a gyerekét és vegzálta a szomszédját, ha nem, Hadházy akkor is egy zűrös életű, részrehajló figura."

Borítóképünkön Hadházy Ákos, fotó: MTI / Illyés Tibor