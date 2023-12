A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy fő képzési-kutatási területeire építve járuljon hozzá a gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Ezt szolgálja az intézmény új Győri Tudományos és Innovációs Parkja is, amit az egykori keksz- és ostyagyár emblematikus kockaépületének átalakításával hoztak létre.

A létesítmény külsejét egyedülálló építészeti megoldással LED-háló teszi különlegessé.

A belsejében induló tevékenységekről Kolossváry Tamás központvezető számolt be az ünnepélyes átadáson. Mint mondta, a földszinten rendezvénytér és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vállalkozásfejlesztési irodája, valamint az egyetem, az azt fenntartó alapítvány és a Humda Mobilitásfejlesztési Ügynökség által kialakított Green Traffic Cloud projektiroda fog működni. „A következő szinten a magyarországi Bosch győri telephelyére érkezünk, ahol az intelligens mobilitási termékek és szolgáltatások fejlesztése zajlik az egyetem kompetenciaközpontjaival és karaival szoros együttműködésben” – emelte ki. A második, harmadik és negyedik szinten az intézmény Design Tanszéke, valamint Design Campus Kompetenciaközpontja talál otthonra.

Az épületet nemzeti színű szalag átvágásával avatta fel dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese, Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja, Simon Róbert Balázs, a térség országgyűlési képviselője, Csák János kulturális és innovációs miniszter, prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, Paár Attila, a West Hungaria Bau ügyvezetője, prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Varga Zsolt, az Euro Generál Zrt. vezetője és Kolossváry Tamás, az egyetem Győri Innovációs Parkjának központvezetője

Fotó: Adorján András

Az egyetemmel szoros partnerségben működő Audi Hungaria Zrt. a ház legfelső szintjén kap helyet, ahol a mérnökök és hallgatók a jövő járműveinek hardveres és szoftveres funkcióit fejleszthetik. „A digitális és telekommunikációs technológiák meghatározó képviselői, a Huawei, a Telekom, valamint a dróntechnológia fejlesztésében élen járó Rotors and Cams fejlesztői bázisa is itt fog működni. A közös kompetenciafejlesztés egyetemi oldalát a Digitális Fejlesztési Központ kollégái adják” – említette a központvezető. Végezetül az is elárulta,

már zajlik a park további két ütemének előkészítése, amelyek tovább bővítik majd a felsőoktatás és az ipar együttműködési lehetőségeit.

Az ünnepségen Csák János kulturális és innovációs miniszter aláhúzta:

a kormányzat célja, hogy hazánk az innováció alapján 2040-re a világ legjobb tíz országa között legyen.

Kiemelte, ennek érdekében a kormányzat évente mintegy 300 milliárd forintot fordít az innovációra, az elmúlt hét évben az összeg 2100 milliárd forintot tett ki. Hozzátette, a Neumann János program elindításának is az volt a célja, hogy a gazdaság erősítése érdekében segítse az egyetemek, a kutatóintézetek, a vállalkozások és a pénzügyi világ összekapcsolódását. A miniszter kijelentette:

példának és inspirációnak tekinti a Széchenyi István Egyetemet.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke kijelentette: a Győri Tudományos és Innovációs Park tovább erősíti az intézmény munkaerőpiaci hatását, és hozzájárul ahhoz is, hogy különösen

a műszaki-informatikai pályára készülő fiatalok számára még több lehetőség legyen

– a startup, spinoff vállalkozásoktól egészen a multinacionális vállalatokig – beilleszkedni a munkafolyamatokba. „A park áttételesen a hazai kis- és középvállalati szektor, valamint a nagyvállalatok kapcsolódásának is helyszíne lesz” – jegyezte meg.

„Az egyetemünkön folyó munka minőségét jelzi, hogy mára ott vagyunk a legrangosabb nemzetközi ranglistákon, így a QS világ- és európai ranglistáján, valamint a tudományos teljesítményt rendkívül szigorúan mérő Times Higher Education világranglistáján is. Ez utóbbi alapján intézményünk a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartozik. Bízunk abban, hogy a parkba betelepülő vállalatok és az egyetem együttműködése révén e téren is tovább tudjuk javítani megszerzett pozícióinkat” – fogalmazott dr. Filep Bálint.

Projektazonosító: GINOP-2.3.1-20-2020-00005