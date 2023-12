Megtalálni azt a hivatást, amit örömmel végzünk, nem is olyan egyszerű.

A Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában működő 10 szakképző iskolában piacképes szakmákat kínálunk, a képzéseket az ipar és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítjuk, duális képzőpartnerek bevonásával. A szakmai végzettség megszerzése mellett a fiatalok – a szakképzési rendszer átalakításának köszönhetően – már tanulmányaik ideje alatt rendszeres jövedelemhez jutnak, elkezdhetnek tervezni és gazdálkodni.

Az alábbiakban további három szakképző intézményüket mutatjuk be.

Mit kínál a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola?

A József Attila-iskola széles körű képzési kínálatával és motiváló ösztöndíjrendszerével azt tűzte ki célul, hogy segítse a diákokat a sikeres szakmai pályafutásuk elindításában, különös figyelmet fordítva az egyéni igényekre és tehetségekre. Az intézményben az oktatók nem csupán a szakmai tudás gyakorlatközpontú átadására helyezik a hangsúlyt, hanem olyan közösségépítő programokat is szerveznek, amelyek segítik a diákokat az életre szóló élmények szerzésében és a személyiségfejlődésükben.

Asztalostól a divatszabóig

Az iskola nyitott azon fiatalok fogadására is, akik hagyományos iskolai keretek között nehezen boldogulnak, és számukra fontos a személyre szabott, rugalmas tanulási utak biztosítása. Céljuk: második esélyt adni a diákoknak, és egy olyan iskolai környezetet teremteni, ahol új, a diákok érdeklődésének megfelelő módszerekkel és játékosan tanulhatnak.

A szakképző iskolában három év alatt számos szakmát sajátíthatnak el a diákok, köztük az Asztalos, az Épület- és szerkezetlakatos, a Divatszabó, a Gyermek- és ifjúsági felügyelő, a Szociális ápoló és gondozó, valamint a Kertész szakmát. A diákok ösztöndíjat kapnak, amely a szakképző iskolai képzés 9. évfolyamán tanulók számára havi 16.000 forint.

Az iskolában kiemelt fontosságú a gyakorlatorientált oktatás, amelyet saját tanműhelyekben és külső gyakorlati helyeken valósítanak meg. A tanulók az elmúlt években országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el.

Szerelőtől a számítógépes adatrögzítőig

A szakiskolai képzéseken a diákok egyéves előkészítő évfolyam és két év alatt részszakképesítést szereznek. A szakiskolai képzésekre sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezhetnek, akik a pályaorientációs és szakmai előkészítő képzés után választhatnak a Bolti előkészítő és a Számítógépes adatrögzítő részszakmák közül. A szakiskolai előkészítő évfolyamot elvégzett vagy normál tantervű általános iskolából érkező sajátos nevelési igényű tanulók számára Asztalosipari szerelő, Bolti előkészítő, Élelmiszer-eladó, Lakástextil-készítő, Parkgondozó, Számítógépes adatrögzítő részszakmákat hirdetnek.

Dobbantó: esély az indulásra

A Dobbantó program a 15. életévet betöltött, általános iskolai végzettséggel még nem rendelkező tanulók számára kínál kompetenciafejlesztést, felkészítve őket a részszakma tanulására. Ezt követi a Műhelyiskolai képzés, amely általános iskolai végzettséggel rendelkező vagy Dobbantó programot elvégzett fiatalok számára választható. A Műhelyiskolai képzés során a diákok Pénztáros, Bolti előkészítő, Asztalosipari szerelő, Háztartásvezető, Szobafestő, Gipszkartonszerelő, Lakástextil-készítő, Raktáros és Növényházi munkás részszakmák valamelyikét sajátíthatják el, miközben havi ösztöndíjban részesülnek.

Az intézmény készségfejlesztő iskolát is kínál az értelmileg akadályozott fiatalok számára, amelynek keretében árufeltöltő, háztartástan – életvitel, textil- és fonalmentő, udvaros ismeretekkel és készségekkel gazdagodhatnak.

Mit kínál a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum?

Az iskola a város nagy múltú, elméleti és gyakorlati oktatást folytató intézménye, ahol hagyomány a minőség. 135 éve állnak az oktatás szolgálatában, tradíció és innováció egyaránt jellemzi az intézményt. Korszerű tudás átadása mellett két idegen nyelvet, tízujjas vakírást tanítanak, IKT-kompetenciát fejlesztenek, számos külföldi kapcsolattal rendelkeznek. Az iskolából egyenes az út a felsőoktatásba, illetve végzett tanulóik könnyen helyezkednek el a munkaerőpiacon.

Gazdálkodás és menedzsment

Technikumi keretek között Gazdálkodás és menedzsment ágazatban (Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmában) folytatnak oktatást. Céljuk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtanak az érettségi és szakmai végzettség megszerzésére, valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. Az iskolában végzettek lehetőséget kapnak az egyetemi képzési idő lerövidítésére szakirányú továbbtanulás esetén.

Nyelvben profik

A nyelvi előkészítő és a nyelvi osztályukban két idegen nyelvet (angol és német), az informatika és az üzleti orientációjú osztályban angolt vagy németet tanítanak. A Gazdálkodás és menedzsment ágazatú osztályaik különböző specializációjúak: a nyelvi előkészítő osztályba azokat a tanulókat várják, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak és első évben vagy az angol nyelvet, vagy a német nyelvet kívánják emelt óraszámban tanulni. A német nyelv oktatása kezdő szintről indul. Az első évben főként idegen nyelvet tanítanak (összesen 18 óra/hét), valamint tanulást segítő, kompetenciafejlesztő órákon vesznek részt a tanulók.

A nyelvi orientációjú osztályba azokat a tanulókat várják, akik általános iskolában angol vagy német nyelvet tanultak és ezeket kívánják kiemelt óraszámban tanulni a két nyelvvizsga megszerzése céljából. A két idegen nyelv tanítása a nyelvi szinteknek megfelelően csoportbontásban történik.

Informatikai osztály

Informatika orientációjú osztályba jelentkezők az informatikát a kerettantervi előírásnál magasabb óraszámban tanulják. Mivel az informatikához szükség van az angol nyelv ismeretére, az első évtől angolt tanulnak, de azok számára, akik általános iskolában nem tanultak angol nyelvet, nekik is biztosítják a felzárkózás lehetőségét. A képzés többek között jó alapozást jelent a gazdasági informatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus felsőfokú képzésekhez.

Az üzleti orientációjú osztályba felvett tanulók a 9–13. évfolyamon – előképzettségüktől függően – egy idegen nyelvet tanulnak, ez kezdő vagy haladó német, vagy angol lehet. A jelentkezési lapon meg kell jelölni az eddig tanult idegen nyelvet/nyelveket a szinttel együtt. Gyakorlatorientált képzésen belül a tanulóknak lehetőséget biztosítunk a vállalkozás működésének megismerésére tanirodánkon. Az osztályban okleveles technikusképzés keretében folyik az oktatás, ahonnan egyenes út az egyetemre.

Mit kínál a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola?

A Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola évtizedek óta egyet jelent Szegeden a Turizmus-vendéglátás és a Kereskedelem oktatásával. Ez a két ágazat olyan szakmákat foglal magába, amelyekre biztos munkáltatói igény várható, még az oly gyorsan változó munkaerőpiaci erőtérben is. Az étkezés, vásárlás ugyanis alapszükséglet.

Kereskedelem, vendéglátás, turizmus

Az iskolában egyaránt megtalálja számítását az is, aki az ötéves technikumi képzés iránt érdeklődik. A Kereskedő és webáruházi technikus, a Szakács szaktechnikus, a Cukrász szaktechnikus, a Vendégtéri szaktechnikus és a Turisztikai technikus szakmák tanulhatók technikumi formában. Az a diák is megtalálja számítását, aki elsősorban a szakmát szeretné elsajátítani és minél hamarabb munkába állni, válassza Szakács, Cukrász, Pincér – vendégtéri szakember képzésüket. Mindezek mellett indul egy hatéves nyelvi előkészítő évfolyam is Turizmus-vendéglátás ágazatban, két szakmában: Szakács szaktechnikusként a 0. évfolyamon heti 18 órában van lehetőség a francia nyelv elsajátítására, illetve Turisztikai technikusként ugyanennyi óraszámban az angol nyelv tanulására nyílik alkalom.

A színvonalas oktatást a szakmában jártas, hazai és nemzetközi versenyeredményekkel rendelkező oktatógárda biztosítja, akik testközelből tudják megmutatni a diákoknak mi az a cél, amiért szakemberként tanulni, dolgozni érdemes. Képzéseik a duális partnerekkel szoros együttműködésben valósulnak meg.

Erasmus+ programmal külföldre

Mind a Turizmus-vendéglátáshoz, mind a Kereskedelemhez hozzátartozik a biztos nyelvtudás, a jó kommunikáció. Az iskolában angol, német és francia nyelven fejleszthetik tudásukat a jövő szakemberei. A nyelvtudás gyakorlásának pedig kiváló színtere az Erasmus+ program. Az iskola komoly nemzetközi partnerhálózattal rendelkezik szerte Európában és többszörösen elismert, intenzív mobilitási tevékenységet folytat. Jelenleg Franciaországba, Olaszországba, Portugáliába, Spanyolországba, Finnországba és Észtországba utazhatnak ki mind nyelvtudás, mind szakmai tudás fejlesztése céljából. Az Erasmus+ programhoz kapcsolódó pályázati tevékenységüket számos díjjal ismerték már el.

Ezért jó a Krúdyba járni

A díjak és versenyeredmények mellett sikeres diákjaik története is inspirálhatja az intézménybe járó vagy azt választó fiatalokat. Büszkék lehetnek azokra a diákokra, akik példájukkal megmutatták, hogy a szakma szeretete, az állandó önfejlesztés, az alázat akár Párizs egyik legelőkelőbb cukrászatába vezethet, vagy egy televíziós főzőműsor győztesévé tehet.

Az iskola nemcsak a szakmai ismeretek elsajátítására, hanem a klasszikus érettségi tárgyakra történő felkészítést is fontosnak tartja, tanulóik szép eredményeket értek el történelmi versenyeken, helyesírási versenyen, de a városi szavalóversenyeken is szép eredményekkel büszkélkedhetnek.

Egy jó szakma biztonságot ad. A jó szakembert keresik, elismerik és megfizetik. Népszerű szakmák, jó szakemberek, biztos választás.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!

