Gépkezelő

A gépkezelői pozíció egy meglehetősen gyakran visszatérő lehetőség az egyes állásportálok kínálataiban. Gyártói és termelői környezetben például rendszeresen keresnek gépkezelőket különböző gépüzemeltetési feladatok ellátása céljából. Jellemző továbbá, hogy az ilyen típusú munkakörök karbantartási, minőségellenőrzési, dokumentációs és egyéb műszaki teendőkkel is kiegészülnek. Összességében tehát a gépkezelők széleskörű feladatokat láthatnak el gyártói környezetben.

Gépkezelőként ugyanakkor nem csak gyárakban adódhat mód az elhelyezkedésre. Ezt bizonyítja az érdi és környékbeli álláspiacra specializálódott ErdAllas.hu kínálata is, ahol a napokban egy rakodógépkezelő pozíció vált elérhetővé. Itt a mindennapi feladatokat különböző konténerek vasúti kocsikra és közutas alvázakra történő fel- és lepakolása jelenti, amely tevékenységek ellátásának alapvető feltétele a vezetőüléses targoncákra vonatkozó vezetői engedély megléte. Látható tehát, hogy a gépkezelői munkakör többféle területen is fellelhető, változatos elhelyezkedési esélyeket kínálva.

Fémipari szakmunkás

A fémipari szakmunkák betöltőire ugyancsak kiemelt igény mutatkozik Érden és környékén. Az előbbiekben említett ErdAllas.hu példájánál maradva, lakatos munkalehetőségekkel már több alkalommal is lehetett találkozni a portál felületén. A munkakör kapcsán természetesen jellemzően a tipikus lakatos teendők merültek fel a hirdetésekben, beleértve a fémszerkezetek gyártását, illetve a fém alkatrészek vágását, hajlítását és hegesztését.

Emellett a CNC marós pozíció a másik gyakran visszatérő fémipari lehetőség az érdi lap kínálatában. Ezen állások kapcsán a teendők meglehetősen széleskörűek, amibe többek között a gépbeállítás, a programozás, a marás és a megmunkálás, valamint a minőség-ellenőrzés is beletartozik. A pozíció betöltőjére általában dokumentációs feladatok is várnak, hisz rögzítenie kell az elvégzett munkafolyamatokat és műveleteket, valamint a munkadarabok méreteinek és egyéb releváns adatainak feljegyzéséről sem feledkezhet meg a munkája során.

Autószerelő

Mindemellett azok is jó esélyekkel számolhatnak Érden, akik autószerelői szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek. A gépjárműállomány ugyanis csak növekszik, aminek eredményeként folyamatosan nő a karbantartási és javítási igény. Itt hirdetnek Érden karosszéria lakatos állást szakirányú végzettséggel rendelkezőknek. A pozícióval járó feladatkörnek egyebek mellett megkerülhetetlen része a gépjárművek diagnosztikája, időszakos szervizelése és felülvizsgálata, továbbá a forgalmi vizsgára történő felkészítése is. Mindez pedig egyéb teendőkkel is kiegészülhet az adott szerviztől függően.