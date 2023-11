Az éppen vb-rendezést is nyert Szaúd-Arábiába nem csak a labdarúgás világából csábítják a nagy neveket, és szerződött oda Cristiano Ronaldo után idén nem aprópénzért Neymar és Karim Benzema, s még sorolhatnánk; a profi bokszba is belecsaptak. Tavaly augusztusban az ukrán Olekszandr Uszik Dzsiddában védte meg a WBA, az IBF, a WBO és az IBO világszervezetnél őrzött nehézsúlyú világbajnoki címét, miután megosztott pontozással legyőzte a brit Anthony Joshuát. S Rijádban rendezik majd meg az évszázad bokszmeccsének beharangozott, címegyesítő bunyót Uszik és a WBC-bajnok brit Tyson Fury között, a felek a szerződést már alá is írták, de Furyék csapata a múlt hét végén történtek után csúsztatná a december 23-i dátumot.

A nagyszájú Cigánykirály úgy gondolta, hogy az év végére tervezett csúcsmeccs előtt még belefér neki egy könnyed hakni, és már a múlt szombaton a kötelek közé lépett Rijádban az MMA-ban, a UFC-nél korábban nehézsúlyú világbajnok, a profi ökölvívásban azonban most debütáló Francis Ngannou ellen. A Furynál két évvel idősebb, 37 esztendős kameruni–francia ketrecharcosnak semmi esélyt nem adtak, ehhez képest egyszer egy balhoroggal leütötte ellenfelét, végigment a tíz menet, Fury csak megosztott pontozással nyert, és szerezte meg az erre az alkalomra kitalált „Rijád bajnoka” címet.

Akadnak, akik csalást kiáltanak, és bizony hogy vette volna ki magát, ha a világbajnok így veszíti el a veretlenségét?

Ami történt, így is hatalmas szégyen Furyra nézve,

és az is, ahogy kinézett. Soha olyan kövéren nem mérlegelt még, mint most, egészen pontosan 125,96 kilogrammal. Ahhoz képest persze filigrán volt, hogy 2016-ban száznyolcvan kilósra hízott (!), közben pedig a depressziója miatt önpusztító módon ivott és kokainozott. Történt mindez akkor azután, hogy az előző év végén pontozással simán megverte a tizenegy éve veretlen Volodimir Klicskót. (Fury akkor 112 kilót nyomott a mérlegen.)

A mostani meccse nemcsak neki szörnyen kínos, hanem a profi boksznak is. Sokan hümmögnek, hova jutott a világ, ha egy ilyen alak a nehézsúly első számú bunyósa? Mert Uszik, aki elintézheti Furyt – a hét végén látottat mindenképpen –, valójában félnehézsúlyú, csak ott már mindenkit kipofozott a ringből.

A rijadi gálán amúgy az egyik előmeccsen a korábbi magyar amatőr válogatott Bernáth Istvánt a hat menetre kiírt meccsén már az 53. másodpercben lemészárolta egy tizenhat évvel fiatalabb, 18 éves brit reménység. Az pedig számunkra kínos, hogy ide jutott a magyar profi boksz.