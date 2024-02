Ritkán, de előfordul, hogy egy konfliktusban a maga szempontjából mindenkinek igaza van. Különösen akkor, ha egy – fogalmazzunk így – abnormális helyzetre kell megoldást találni, amelyben kódoltak az ellentmondások és az érdekek különbözősége. Elméletileg ez patthelyzet, ám az alá- és fölérendeltség viszonyában a mattot egész biztosan beadja az erősebb fél, így lesz aztán valakinek igaza, a másik félnek pedig még igazabbja.

Tökéletesen illik mindez arra, ami a héten diósgyőri labdarúgásban történt. Kuznyecov Szergej vezetőedző nyilvánosan bírálta a klub költségvetését, amely miatt szerinte nem tud a klub az ő elképzeléseinek megfelelően erősíteni, ám a nézeteltérés fő oka állítólag a fiatalper­ceknél lelhető fel. Csak, ha valaki nem tudná: az MLSZ pontrendszert vezetett be, minden U21-es korú (2003-as vagy annál fiatalabb) magyar játékos percenként tíz pontot tud gyűjteni a klubjának. A maximális támogatási összeg 325 millió forint, a cél tehát, amit a kluboknak teljesíteniük kell, hogy a teljes szezont tekintve 1485 percet töltsön a pályán U21-es vagy annál fiatalabb labdarúgó.

Ez a 325 millió forint igen nagy pénz, ritkán fordul elő – persze, előfordult –, hogy egy magyar klub lemondjon róla. A Diósgyőr ebből eddig 395 percet teljesített, ezzel az utolsó előtti az élvonalban, azaz nagyon lemaradt a célhoz képest. Ez pedig azt jelenti, hogy a tavaszi tizenhat fordulóban kell teljesíteni a penzumot, ezért a DVTK nyilván nem rutinos játékosokra vetette ki a hálóját, hanem olyan fiatalokra, akik beférnek a csapatba, és egyben hozzák a szükséges perceket is. És ez nem kizárólag a DVTK gondja! Az utolsó tavalyi fordulóban az élen álló Paks vezetőedzője, Bognár György is azzal magyarázta a Fehérvártól elszenvedett vereséget, hogy a klubja lemaradt a fiatalpercek tekintetében a tervezettől, ezért nem tudta a legjobb összeállításban a pályára küldeni a csapatát, muszáj volt ennek a szempontnak is megfelelnie.

Az MLSZ szeretne sok magyar fiatalt látni a pályán, és ebben, a rengeteg állami milliárdra gondolva, tökéletesen igaza van.

Az edzőtől eredményt várnak el, ő maga is mindig győzni akar, ezért érthetően nem a születési dátumokat, hanem a futballtudást nézi. A klubvezető elvárja az eredményt, de tudja, pénz nélkül semmire sem menne, ezért megköveteli a kompromisszumot. Mindkettőnek ugyancsak igaza van, de az utóbbi az erősebb, és ha az edző akadékoskodik, különösen a nyilvánosság előtt, akkor nem ő nyer. És ezt a menesztett Kuznyecov Szergejnek is tudnia kellett.