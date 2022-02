Az első negyedóra után egy kicsit kiszabadult a Budafok a szorításból, de kapura nem volt veszélyes, így eseménytelenebbé is vált a mérkőzés. A fővárosiak részéről főleg Kovács D. volt aktív, aki hol az egyik, hol a másik szélen tűnt fel jó megoldásokkal. Kovács D. helyzetére jött Gajdos lehetősége, mindkétszer hibáztak a támadók a lövéseknél. Közben a Budafok játéka is változott, hiszen a félidő második felében feljebb tolta a védekezését Csizmadia Csaba együttese. Horváth K. ezúttal fejjel próbálkozott, Oroszi másodszor is biztosan védett. A 35. percben már nem tudott, amikor remek Kővári-labdaszerzés után Kovács M. középre passzolt labdáját Haruna a bal sarokba lőtte, 1–0.

Horváth K. rögtön gólt szerezhetett volna a szünet utáni percben, ám a kapus hibája után melléemelte a labdát. Az 50. percben viszont egy remek jobb oldali elfutás után gólt rúgatott a védő Jagodiccsal, aki szerencsétlen mozdulattal juttatta a labdát a saját kapujába, 2–0. Alig negyedóra múlva Horváth K. is meglőtte a maga gólját, ezzel el is dőlt minden érdemi kérdés. A végén még bemutatkozott az új szerzemény, Debreceni Ákos is.

Dragan Vukmir: – Megérdemelten nyertünk, mert a csapatom jól játszott, sok helyzetet dolgozott ki, és dominált az egész találkozón. Kedden újabb feladat vár ránk, meglátjuk, mit tudunk kihozni ebből a meccsből.

Szeged-Csanád GA–Budafok 3–0 (1–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II., 22. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 600 néző. Vezette: Veizer Roland (Horváth R., Belicza).

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Ódor, Temesvári, Pejovics, Kővári – Kovács M., Farkas A. (Simon Á., 77.) – Gajdos (Gréczi, 83.), Horváth K. (Debreceni, 77.), Kóródi (Dobos Á., 77.) – Haruna (Germán, 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Budafok: Oroszi – Margitics (Szalai D., 63.), Jagodics M., Romic, Kalmár O. – Micsinai (Varga D., a szünetben), Soltész I. – Adorján, Zuigeber (László D., 52.), Kovács D. – Beke (Szabó L., 52.). Vezetőedző: Csizmadia Csaba

Gólszerzők: Haruna (35.), Jagodics M. (öngól, 50.), Horváth K. (64.).