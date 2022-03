A házaspár lapunknak el­­mond­­ta, a Traviata kapcsán találkoztak. – Horváth Patríciának volt harmadéves vizsgája a színművészetin, és Klárit kérték fel Violettának, engem pedig zenei vezetőnek. Az első próba után két héttel már együtt is éltünk – mondta Dinyés Dániel, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója. Mindennek éppen húsz esztendeje.

– Rendkívül szerencsések va­­gyunk. Az első perctől kezdve sa­­ját világunk van, mintha húsz éve burokban élnénk, amely mindentől megvéd, másrészt az idő is másképp telik benne. Néha azon gondolkodunk, hogy vajon még hányszor ennyi adatik meg, és alkudozunk a sorssal, hogy még legalább kétszer megadasson – részletezte Kolonits Klára. – Vagy ha nem lehet, akkor egyszerre legyen vége – tette hozzá férje.



Arról is érdeklődtünk, milyen lehet a házaspár szomszédjában élni. Nevetve mesélték, hogy változó örömmel fogadták szomszédaik otthoni gyakorlásaikat.

– Volt, aki a zongorától akadt ki. A 12. kerületben viszont az összes szomszédunk Klári ra­jongója lett, sőt az is előfordult, hogy kérték, nyissuk ki az ablakot, ha gyakorlunk. Már egy ideje Gödön, egy családi házban élünk, ahol csodálatos szomszédaink vannak, iszonyatosan büszkék voltak, amikor Klári megkapta a Kossuth-díjat – mondta el Dinyés Dániel. Kolonits Klára hozzátette, egyszerűen élnek.



Hamarosan közös produkcióban láthatja a szegedi közönség a házaspárt, mégpedig Donizetti Maria Stuarda operájának koncertszerű előadásában. Dinyés Dániel küldetése 2020 óta, hogy a szegedi teátrumot ismét a vi­déki operajátszás fellegvárává erősítse. Legfőbb eszköze ebben, hogy az operatagozat társulati tagjainak kvalitásaihoz mérten próbál darabot választani, hogy minél kevesebb vendégművész legyen egy produkcióban.

– A kilencvenes évek közepén én még így kezdhettem a pályámat Debrecenben. Egy társulaton belül az idősebb generáció pótolhatatlan tudást adhat át a fiataloknak. Azt is tudom, hogy egy ifjú operaénekesnek mit jelent, ha személyesen rá van kitalálva a darab. Szemben az általános gyakorlattal, hogy meghívnak már befutott sztárokat. A műfaj jövője is a tét, hogy olyan énekeseket neveljenek ki, akik alkalmasak arra, hogy egy város kedvenceivé váljanak – emelte ki Kolonits Klára.

– Mindenképpen szerettem volna az évadban egy koncertszerű bel canto darabot is, amelyben az énekesi teljesítmény a lényeg, semmi más. Klári korántsem azért szerepel benne, mert a feleségem, hanem mert a másik főszereplővel, Boross Csillával együtt a hazai bel canto operaélet felkent királynője – részletezte Dinyés Dániel. Donizetti Maria Stuarda operájának hazai ősbemutatóját április 8-án tartják a nagyszínházban. Jelmez és díszlet nélküli produkciót láthat majd a közönség, ám ezek korántsem hiányként jelentkeznek majd a színpadon. – Bel canto, azaz ékítményes ének. A díszlet benne van a hangunkban – közölte Kolonits Klára.

A házaspár azt is elmondta, hogy nyáron még egy produkcióban láthatja majd Kolonits Klárát a szegedi közönség, mégpedig a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Traviatában.

– Ez lesz Klári búcsúja Violetta szerepétől. Ennyit megengedtünk magunknak, hogy húsz éve a Traviata kapcsán találkoztunk, és most együtt csináljuk az utolsót is – fűzte hozzá Dániel.