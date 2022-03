Derekegyházon ettől az évtől kezdődően megoldódik a mezőgazdasági fóliák kérdése. A gazdák ugyanis leadhatják a „kiszolgált” anyagot a Szentesi út Nagymágocs felőli oldalán kialakított gyűjtőponton.

Az elhasználódott, földdel szennyezett fólia pedig újjászületik, egy mosonmagyaróvári székhelyű cég jóvoltából, amellyel az önkormányzat szerződést kötött. A cég álláskönnyítő lapokat, munkavédelmi padozatot, hófogóhálót, facsemetevédő rácsot, hüllőterelő hálót, fénytörő rácsot és locsolócsövet készít az újrafeldolgozott fóliából. A technológia új, ugyanis eddig a szennyezett fólia felhasználása megoldatlan volt Magyarországon. Ha minden igaz, belátható időn belül Derekegyházon is kialakít a cég egy feldolgozóhelyet.

Környezetkímélő megoldásokra törekszenek

Szabó István, Derekegyház polgármestere a gyűjtőhely avatóünnepségén hangsúlyozta, Derekegyház hangsúlyosan kezeli a környezetvédelmet, környezetgazdálkodást. Az elmúlt években környezetvédelmi technológiákat telepítettek, napelemeket, biológiai szennyvíztisztító rendszert. Faaprítékkal fűtenek az intézményeikben, amely részben energiamegtakarítás, másrészt a szén-dioxid-kibocsátás értékét is javítja.

A mezőgazdasági fóliaátvevő gyűjtőpontot a derek­egyházi önkormányzat a falu régi mázsaházának területén alakította ki, ami már nem funkcionált mázsaházként. Napjainkban Derekegyházon már alig tart valaki sertést. A képviselő-testület úgy döntött, olyan célra alakítják át, amire szükség van.

– A mezőgazdasági fóliahulladék eddig nagy gondot jelentett településünk életében. Nálunk sokan foglalkoznak zöldségtermesztéssel, a mezőgazdasági fóliákból nekünk valóságos hegyeink vannak, ezektől most megszabadulhatunk – mondta Szabó István.

A jövőben feldolgozó- üzem is lehet

Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség ország­gyűlési képviselője is részt vett a fóliagyűjtő átadásán. Kiemelte, eddig ezeknek a műanyagoknak a továbbhasznosítása megoldatlan volt, ezért az emberek „eltüntették” az ilyen hulladékot.

– A szelektív hulladékgyűjtés a háztartási műanyag hasznosítására ad megoldást, de a földdel, vegyszerekkel szennyezett mezőgazdasági fóliára nem. Sajnos, sokan egyszerűen csak elégették a fóliát. Amikor messziről láttuk a fekete füstcsóvát, érezzük a bűzt, akkor biztosak voltunk abban, hogy műanyaghulladékot égetnek a közelben, amivel komoly kárt okoztak mindannyiunknak. Az új, a Greeen Technológia Kft. által alkalmazott módszer védi a környezetünket. Ma, Magyarországon éves szinten 10 ezer tonna mezőgazdasági műanyaghulladék keletkezik – mondta Farkas Sándor.

Hangsúlyozta, a használt mezőgazdasági fóliák egy új technológiának köszönhetően nem szemetet, hanem értéket jelentenek, hiszen új termékeket állítanak majd elő belőlük.

Derekegyházon a gyűjtőudvart elsősorban helyi őstermelők, hobbikertészek, családi- és egyéni gazdálkodók használhatják, méghozzá térítésmentesen. Kísérleti jelleggel az első időszakban minden hónap utolsó péntekjén 8 és 12 óra között lehet a gyűjtőudvarban lévő konténerekben fóliát elhelyezni. Lesznek kampánygyűjtések is. Az udvart az önkormányzat kezeli és tartja rendben.

Nagy Lajos, a Green Technológia Kft. ügyvezetője elmondta, Derekegyház mellett több más településen is nyitnak majd gyűjtőpontokat, például Maroslelén. A térségben Tótkomlóson terveznek feldolgozóüzemet létesíteni, ami már az engedélyezési eljáráson is túljutott. Az ügyvezető megígérte, a jövőben Derekegyházra is kerül feldolgozóüzem.

Szabadalmaztatott eljárás

A Green Technológia Kft. a használt mezőgazdasági fóliát egy szabadalmaztatott eljárással dolgozza fel.

– Az újdonság az, hogy a fóliát a szennyezettséggel együtt dolgozzuk fel, egy úgynevezett száraz agglomerálási eljárással, vagyis nem mossuk meg előre. Kompozitot hozunk létre, amiből fröccsöntéssel különböző termékeket hozunk létre, amiket főleg a mezőgazdaságban használnak ismét.

Ilyen termékük például a betonos felületek borítására alkalmas munkavédelmi padozat, a mindenki által ismert hófogó rácsok, a facsemetevédő rács, ami szárnyasudvarok elkerítésére és lefedésére is alkalmas, a hüllőterelő háló, a közúti műanyag fénytörő rács, amely az egymással szemben közlekedő járművek reflektorfénytől való vakítását akadályozza meg, illetve a polietilén locsolócsövek, nyomáskompenzált csepegtető csövek.

Nagy Lajos hangsúlyozta, így valósul meg az agráriumban a körforgás, a feleslegessé vált fóliákból olyan termékek készülnek, amiket főleg a mezőgazdaság hasznosít újra.