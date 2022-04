Édesanyja számára terápia is volt a kötet szerkesztése 2 órája

Könyvben él tovább Tímea

Megrendítő élmény kézbe venni az On My Way (Utamon) című kötetet, amelynek a napokban volt a bemutatója a makói József Attila Könyvtárban. A 160 oldalas könyv egy tragikusan fiatalon elhunyt egyetemistának, Szűcs Tímeának állít emléket – szerkesztője, kiadója az édesanya, Szűcsné Sipos Andrea.

A könyvbemutatón Szikszai Zsuzsanna beszélgetett Szűcsné Sipos Andreával. Fotó: Szabó Imre

A könyv megjelenését Szűcsné Sipos Andrea még februárban ígérte meg – akkor, amikor lánya hagyatékából fotókiállítást rendeztek a városi könyvtárban Izrael, az ellentétek országa címmel. A tárlat azokból a fotókból adott ízelítőt, amelyeket kutató egyetemistaként készített Izraelben, ahol a Magyarországról elszármazottak identitását kutatta. Súlyos betegségben, csaknem 2 évnyi küzdelem után hunyt el 28 esztendős korában. Addig viszont – legalábbis ami utána maradt, abból úgy tűnik – annyit élt, mint kevesen mások. Többször járt Izraelben, de elutazott például az Egyesült Államokba, Indiába és végigjárta az El Caminót, sőt barangolt a Balkánon is. Utazási élményei, feltárt kutatási eredményei saját maga készítette képeivel együtt maradtak fenn, ez alapján készült ez a rendhagyó és kivételesen értékes könyv. Szűcsné Sipos Andrea Kiszomboron él, egyébként mérnök-tanár Szegeden. Az, hogy a fennmaradt írásokból könyv legyen, egy családi beszélgetés során merült fel. Szerettem volna méltó, egyedi emléket állítani neki – vallotta meg, miközben a könyvbemutató alatt Szikszai Zsuzsanna igazgatóval beszélgetett. Azt is elmondta, a kötettel való munka egyfajta terápia is volt számára, hiszen amikor a lánya elment – ezt következetesen így mondja, sosem úgy, hogy meghalt –, a járvány miatt például arra sem volt módja, hogy személyesen beszéljen pszichológussal. A Délmagyarországnak azt mondta, a kötet szerkesztésével, a különböző háttérmunkákkal közel egy esztendőt töltött, és a könyv pontosan olyan lett, amilyennek szerette volna. Bevezetőt írt hozzá ő, benne vannak a családtagok búcsúszavai, és Timi mottója zárja: Menj, utazz, ismerj meg minél több embert és kultúrát, ez az, amit senki nem vehet el tőled! Gyermekük elvesztésére a legtöbben úgy reagálnak, hogy összeomlanak, a vád és az önvád keríti az embert hatalmába. Szűcsné Sipos Andrea azt mondta, őt a munka feltöltötte, és jó érzés kézbe vennie a kötetet.

