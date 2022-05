A FruitVeB Magyar Zöldség-­Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a legjelentősebb hazai termőtájon, Szatymaz környékén termelő gazdákat kérdezte meg a fák állapotáról és a várható termésről. Az utóbbi két évben nem kímélték a barackosokat a tavaszi fagyok, ami erősen megmutatkozott a hozamokban is.

Bizakodnak

Idén megúsztuk a fagyokat, inkább csak rügykár látszik, csaknem teljes termésre számítunk őszibarackból – mondta lapunknak Gyuris Mihály. A Dél-alföldi Őszibarack-ter­mesz­­tők Szövetségének elnöke hozzátette, növényvédelmi szempontból is jó lehet az év, kevésbé támadnak a kártevők, betegségek.

A fagyosszentek ugyan még előttünk vannak, de szerinte nagy baj már nem lehet, június 10-e körül beérhet az első, legkorábbi őszibarack a környéken.

Sok gyümölcsös gazdát fel­hívtam, úgy tűnik, legalább 80 százalékos termés várható, ami az elmúlt évek tükrében több mint jó – mondta megkeresésünkre Kerekes Pál. Az uniós földrajzi eredetvédett homokháti őszibarack-pálinkájáról híres zákányszéki főző abban bízik, mindkét gyümölcsből bő­­ven lesz cefre.

Nagy ijedtség

Azért idén is volt ok az aggodalomra, a húsvét előtti héten, április 12-e körül némileg váratlanul mínusz 4 és 7 Celsius-fok közé hűlt éjszaka a levegő. Rá­­adásul a meteorológia azt prognosztizálta, hogy az ünnepek alatt további kemény fagyok várhatók. Aki csak tehette, felkészült: készenlétben álltak az öntözőrendszerek, kihelyezték a fagyvédelmi gyertyákat, a gázüzemű telepített és mobil gépek is várták az indítást. Szerencsére a hétvégén az éjszakai hőmérséklet csak kis körzetekben süllyedt mínusz 4 fok környékére.

Olyan azért nincs, hogy ná­lunk az őszibarack legalább egy kicsit ne fagyjon el, megszenvedték az április 12-e körüli fagyokat a spanyol és olasz korai fajták is, de ez nem tekinthető váratlannak, inkább az a kivétel, ha egyes években sértetlenek maradnak. Ezeket nem a hazai körülményekre nemesítették.

Korai fajták

A kajsziról még az őszibaracknál is frissebb gyors felmérése van a terméktanácsnak, eszerint 2022-ben szinte csak a korai kajszifajták szenvedtek fagykárt. Prognózisuk szerint az ültetvények jelenlegi állapota jó, de legalább közepes termést ígér. A korai fajtákból 33–50 százalékos hozam várható, ám a később érőknél elenyésző volt a fagykár, így ezekből jó termésre számítanak. Utóbbiaknál már végzik a ritkítást, ez szinte minden kaj­szira ráfér az idén. Jelenleg a gyümölcsök – fajtától függően – közelítenek a zölddió-mérethez.

A hazai kajszi június első napjaiban már megjelenhet a boltok polcain.

Jó hír, hogy a házi kertekben lévő kajszi és az ültetvények állapota is megfelelő. A virágzás környékén a méhek is jártak, tették a dolgukat, a fagyvédelmet sem kellett a csúcsra járatni. Igaz, a május közepe-vége felé jelentkező első gyümölcshullásig biztosat állítani a kajszibaracknál még nem lehet.