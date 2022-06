Széles mosoly, nyílt tekintet – nem épp így képzel el az ember egy autizmussal élő fiatalt. Vass Ákos azonban – mint jó értelemben véve oly sok másban – ebben is kilóg a sorból. A tizenöt éves fiú még edzés közben is mosolyog, miközben újabb aranyérmek felé száguld úszva vagy éppen biciklizve.

Szerethető figura

Szimpatikus család fogad Szentesen, Héri Gabriella és Vass István fiuk, Ákos társaságában ül le velem beszélgetni. Ákos nem az a szószátyár típus, a rövid, egyszerű kérdéseket szereti, amikre ő is röviden válaszol. Ennek azonban nem a modortalanság az oka, mogorvaságnak nyoma sincs az arcán, sőt: szája sarkában mindig ott bujkál a védjegye, a kedves mosoly.

A tizenöt éves fiú autizmussal él, a kommunikáció terén kihívásokkal küzd. Ennek ellenére Ákos jó tanuló, kiváló sportoló, emellett szaval és énekel is, nem is akárhogyan. De mindenekelőtt egy nagyon szerethető figura.

A szentesi fiú saját korosztályában nem talál legyőzőre, a 20-22 évesekkel versenyez, és ott is megállja a helyét. Fotó: Majzik Attila

Mindig volt egy feladat

Küzdelmesen indult az életünk: Ákos nyitott hasfallal született, és a születése során egy kisebb oxigénhiány is fellépett. Fel voltunk készülve, hogy lassabban fog megtanulni írni, olvasni, egy kicsit le lesz maradva a többiektől

– mesélte Ákos édesanyja, Héri Gabriella.

Óvodás korában derült ki, hogy autista. Első pillanatban nehéz volt feldolgozni, de addig is már annyi mindenen mentünk keresztül Ákossal. Mindig volt egy újabb feladat, amit meg kellett oldani, ezt is úgy tekintettük, és megtanultuk kezelni a helyzetet. Vá­­cziné Anikó autizmusspecifikus egyéni fejlesztő sokat segített ne­­künk, illetve a pesti Autizmus Alapítvány Ambulancián is sok jó tanácsot kaptunk

– tette hozzá az édesanya.

Óvoda után Ákos a Rigó Alajos általános iskolában kezdett tanulni, nagyjából ezzel egy időben kezdett el sportolni is.

Már kicsiként is imádta a vizet, másfél évesen nem tudtuk kiszedni a Balatonból

– emlékeznek vissza mosolyogva a szülők.

Pohl Anette-nél tanult meg úszni hétévesen, és 8-9 éves korában kezdett el versenyezni. Nekünk eszünkbe sem jutott, hogy komolyabban ússzon, azt szerettük volna, ha van egy vízbiztonsága, de Anette meglátta benne a tehetséget. Szerencsések vagyunk, mert az élet mindig sodort mellénk olyan embert, aki irányt mutatott

– tették hozzá Ákos szülei.

Egy marék arany

Ákos azóta sikert sikerre halmoz: fiatal kora ellenére a speciá­lis úszóválogatott keretébe is bekerült, a szobája faláról pedig fürtökben lógnak az érmek. De nemcsak a medencében érzi elemében magát, atletizál, teniszezik és ke­­rékpározik is. Emellett a népdal­éneklő és szavalóversenyeken is állandó induló a kitűnő tanuló fiú.

–Azt vettük észre, hogy Ákos edzés közben is mosolyog. Nem erőltetjük, mindig szívesen jár edzésre. Vizuális alkat, amit meglát, azt lemásolja, így van ez az úszásban is. A sporttól kiegyensúlyozottabb is lett, rugalmasabban kezeli a változásokat. Emellett pedig kiválóan tanul, énekel és szaval is

– mondta el Héri Gabriella.

Mint Ákos szülei elmondták, büszkék fiukra és a teljesítményére.

Az ő korosztályában nincs, aki ilyen szinten úszik, ezért idősebbekkel, 20-22 évesekkel versenyez, de ott is megállja a helyét. Büszkék vagyunk rá, nagyon jó érzés, ha a fiunk ott áll a dobogó tetején, és neki tapsolnak. De az talán még fontosabb, hogy rengetegen szeretik, közkedvelt srác. Ákos egy mosolygós, nyílt tekintetű gyerek, akit olyannak szeretünk, amilyen. Nekünk ő így természetes

– fogalmaztak a szülők.