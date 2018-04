Beleszerettünk az első cseh elektromos autóba - Videó

Az MW Motors egy teljesen egyedi villanymotort tervezett az autóhoz, ami még sorozatgyártott modellben nem volt. A négy egyenként 12,5 kW (16,8 lóerős) kerékagy-meghajtású motorok összevontan működnek, így összesen 50 kW azaz 67 lóerő nyerhető ki az autóból. Ez nem egy nagy teljesítmény, jól mutatja a 9.6 másodperces gyorsulás is, de nem is a gyorsulás volt a gyártó célja - ír az autóról az e-cars.hu Az autó alumínium alvázra épült, 21,9 kWh-s akkut kapott de még így is mindössze 815 kg a súlya. A cég szerint 300 kilométert meg tud tenni az autó egyetlen feltöltéssel.Bár még mindig nem tudunk minden részletet az autóról, de a cég honlapja szerint a fenti specifikációk változhatnak - írja a lap.