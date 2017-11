A csok mellé felvett kedvezményes hitelből is átvállal a kormány 1 milliót

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé felvehető kedvezményes, tízmillió forintos hitelből is elengednek jövő évtőlesetén - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.Novák Katalin közölte, az elengedést a járási hivatalokban lehet igényelni és már a várandósság ideje alatt be lehet adni a kérelmeket.Elmondta azt is, hogy a már meglévő hitelek esetében nem csak a lakáscélú jelzáloghitelek csökkentésére lehet igénybe venni a lehetőséget, hanem mindenfajta jelzáloghitelre, a jövőben felvett hitelek esetében azonban csak a lakáscélúakra vonatkozik majd az elengedés.