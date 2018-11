Fidesz: Soros ismét befolyásolni akarja ez EP-választást a bevándorláspárti erők oldalán

Soros György és Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnökének hétfői tárgyalása arra világít rá, hogy Soros György ismét befolyásolni akarja ez európai parlamenti választást, méghozzá a bevándorláspárti erők oldalán - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a közmédiának nyilatkozva kedden Budapesten.



Hidvéghi Balázs azt mondta, a találkozó arra is rávilágít, hogy Brüsszel jelenlegi vezetése "menthetetlenül" Soros György zsebében van, és az ő érdekében lép fel. Timmermans, a brüsszeli bizottság alelnöke, és egyben az Európai Szocialisták Pártjának (PES) csúcsjelöltje egy "megrögzötten bevándorláspárti" politikus, aki rendszeresen egyeztet Soros Györggyel zárt ajtók mögött, szóvivője pedig nem válaszol arra a kérdésre, miről volt szó - fogalmazott a kormánypárti politikus.



Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy Soros nem először avatkozik a brüsszeli döntéshozatalba és az európai parlamenti választások kampányába.



Korábban kiszivárgott dokumentumokból tudni lehet, hogy a 2014-es EP-választások előtt hatmillió dollárt költött arra, hogy az ő emberei kerüljenek ki győztesen a versengésből, és most is erre készül - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.



Kijelentette, a jelenlegi brüsszeli vezetésnek mennie kell, mert nem az európai emberek érdekét képviseli, hanem a Soros György és hálózata érdekében lép fel.



A jövő évi EP-választás tétje tehát, hogy meg tudjuk-e állítani a bevándorláspárti erők térnyerését. Ha a jelenlegi bevándorláspárti vezetés marad, akkor felgyorsítják a migránsok betelepítését, ezzel pedig tönkreteszik Európát és az Európa Uniót - emelte ki Hidvéghi Balázs.