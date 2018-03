Hölvényi: az ENSZ migrációs dokumentuma meghívólevél Európába

Az ENSZ migrációs dokumentuma, világos meghívólevél Európába - jelentette ki Hölvényi György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben, magyar újságíróknak adott nyilatkozatában hétfőn.



A képviselő az Európai Parlament az ENSZ készülő migrációs csomagjával foglalkozó összevont szakbizottsági ülését követően elmondta, az ilyen tartalmú dokumentum nemcsak a migránsokat, a valóban rászoruló menekülteket biztatja arra, hogy Európába jöjjenek, hanem a benne rejlő kiskapukat embercsempészek hada is kihasználhatja.



Hölvényi aláhúzta, a mintegy huszonöt oldalas anyagban a befogadó országok semmilyen garanciát sem kapnak arra, hogy mi van olyan esetben, ha a szóban forgó migrációs stratégia nem sikerül. Véleménye szerint a válság kezelésének sikertelensége végzetes következményekkel járhat, ezért minden országnak joga kell lennie ahhoz, hogy önmaga döntse el, kiket fogad be mindenféle kötelezettség nélkül.



A politikus arról tájékoztatott, hogy a nélkülözést szenvedő országok elsősorban a helyben történő segítségnyújtást kérik a konfliktusok, a háborúk elkerülése és lezárása érdekében, vagy a klímaváltozás kérdését illetően. Kijelentette: csak ezeket követően lehet migrációról beszélni. Ez az anyag azonban arról szól, hogy migráció jelentette problémákat hogyan lehet megoldani.



Mint közölte, a dokumentum elképesztő aránytalanságokat mutat. Nincs benne egyetlen mondat sem a helyben történő segítségnyújtásról, amelyet számos megállapodás lehetővé tenne. Az említett problémákról egyáltalán nem, hanem csak egyéni jogokról beszél, a család fogalma elő sem kerül benne, noha egyes afrikai országokban a családon kívül másfajta szociális háló ritkán létezik. Ez azt mutatja, hogy a dokumentum nem képes Afrika lakossága többségének érdekeit képviselni.



Az EP képviselői között is többen vannak olyanok, akik a migrációt jónak tartják, ami azt jelenti, hosszú viták várhatók még nemzetközi szinten - tette hozzá a képviselő.