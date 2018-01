Illegális bevándorlás: további vonzerőt jelentene az európai menekültügyi rendszer megváltoztatása

További vonzerőt jelentene az illegális migránsok számára, amennyiben az Európai Parlament (EP) határozatának megfelelően megváltozna az európai menekültügyi rendszer - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Bakondi György emlékeztetett arra: az EP javaslata szerint a jövőben nem abban az országban kellene elbírálni a migránsok menekültkérelmét, ahol először az EU területére lépnek, hanem abban a tagállamban, ahová egy elosztási kvóta alapján irányítják őket.



Ez annál is inkább problémát jelent, mert oda is szétterítenék a migránsokat, amelyek nem bevándorlóországok - fűzte hozzá.



További bizonytalanságot okoz, hogy mi lesz akkor, ha az érintett migráns nem akar a számára kijelölt tagállamban maradni; illetve, ha nem fogadják el a menekültkérelmét, miként toloncolják ki - sorolta.



Szerinte erre a változtatásra ma felkészületlen az európai jogrend, illetve már Nyugat-Európában sem tagadják, hogy az illegális bevándorlás és a terrorizmus, illetve az erőszakos bűncselekmények között összefüggés tapasztalható.



Ezt az is bizonyítja, hogy Nyugat-Európában az elmúlt időszakban migránsok részvételével több szervezett támadás történt rendőrök és tűzoltók ellen, aminek vélhető célja, hogy teszteljék és elbizonytalanítsák a biztonsági erőket, illetve a lakosságot - mondta Bakondi György.