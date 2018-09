Kocsis: nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határőrizet jogát

A Sargentini-jelentés egy hazug jelentés, amelyet csalással fogadott el az Európai Parlament (EP), ezért a döntés érvénytelen, továbbá Magyarország nem engedi, hogy elvegyék tőle a határőrizet jogát - egyebek mellett ezt mondja ki az az országgyűlési határozattervezet, amelyet a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén fogadtak el, és amelyet hétfőn terjesztenek a Ház elé.



A tanácskozást követő pénteki sajtótájékoztatón, Velencén Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője emellett azt is mondta, hogy a Sargentini-jelentést Soros György emberei írták és fogadták el. "Soros György zsoldosai" azért bélyegezték meg bosszúból Magyarországot, mert a magyarok többször is világosan kinyilvánították, mit gondolnak az illegális bevándorlásról - fogalmazott.



Szavai szerint a Sargentini-jelentés ellentétes a lisszaboni szerződéssel, ezért a frakció arra kéri a kormányt, tegyen meg minden szükséges jogi lépést azért, hogy a csalással elfogadott jelentéssel szemben megvédje Magyarországot.



Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy a Sargentini-jelentést megszavazó magyar képviselők szerinte hazaárulást követtek el. Ő is úgy látja, hogy a jelentést eljárásjogi ügyeskedéssel fogadták el. Szerinte egy olyan "dekadens ideológia" képviselői gyakoroltak erős nyomást a jelentést megszavazókra, amely elítéli a normális világot megvalósító Magyarországot.