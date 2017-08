Magyarországra is érkezett szennyezett tojás

Növényvédőszer hatóanyagával, fipronillal szennyezett tojást és tojásterméket találtak Magyarországon is a hatóságok, a termékekben az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben volt szermaradék, így fogyasztásuk nem jelent egészségügyi kockázatot, ettől függetlenül elrendelték kivonásukat a forgalomból, illetve zárolásukat - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden.



A hivatal közleménye szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett riasztás a Tamago Ei-Omelett-Block nevű fagyasztott, félkész termékre, amelyből egy magyar vállalkozáshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez is szállítottak Németországból.



A hivatal közölte azt is, hogy a tojásokra korábban elrendelt vizsgálat 4 tételben - egy német és három lengyel - mutatta ki kedden fipronil - növényvédő szer hatóanyaga - jelenlétét, nyomokban, de a megengedett értéket nem meghaladó, így az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben.



Kiemelték, hogy Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára augusztus 4-től augusztus végéig rendelte el a Magyarországra érkezett tojás tételek és tojástermékek ellenőrzését, amely során nyomon követési és laborvizsgálatok is történnek.



Az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez érkezett félkész termékből a magyar cég kizárólag vendéglátó egységekbe szállított. A visszahívásról a vállalkozó minden partnerét értesítette, amit a hatóság felé is igazolt.



A hivatal javasolja, hogy a szennyezési eset lezárásáig a lakosság részesítse előnyben a magyar tojás, valamint tojás tartalmú termékek fogyasztását.



A Nébih honlapja alapján a holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA augusztus 2-án jelentette be hivatalosan, hogy rovarirtószer-szennyezés gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. A nyomozás szerint két növényi alapú biocid termékbe, a DEGA-16-ba, valamint a Copper boost elnevezésű készítménybe kevertek illegálisan fipronilt. A szerhamisítást feltehetően nem a gyártó, hanem a szerrel dolgozó vállalkozás(ok) követté(k) el.



Az első hírek óta több Európai Uniós (EU) tagállamba is került szennyezett tojás, tojástermék. Múlt hét péntekig 15 uniós és két EU-n kívüli ország jelezte, hogy rovarirtószerrel szennyezett tojásokat találtak: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Kína és Svájc.



A fipronilt elsősorban növényvédő szerekben, valamint állatgyógyászati készítményekben alkalmazzák hatóanyagként. Rovarok és atkák ellen hatásos, élelmiszer célú állatok esetében azonban nem használható. Mivel a fipronil zsírban oldódó hatóanyag, ezért felhalmozódik a szervezetben, így az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztók hosszú távon ne legyenek kitéve a májkárosító anyagnak - olvasható a Nébih honlapján.