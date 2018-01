Orbán: ˝erős évkezdet˝, két nap alatt két EU-s kormányfő látogatott Budapestre

A lengyel kormányfő előző napi látogatása után csütörtökön ismét egy európai miniszterelnökkel, Leo Varadkar ír kormányfővel találkozott Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök, aki a tárgyalás utáni sajtónyilatkozatában Európa egyik legsikeresebb nemzetének nevezte az írt.



Ír kollégája társaságában, az Országházban Orbán Viktor úgy fogalmazott: "erős évkezdet ez, két nap alatt két európai uniós ország miniszterelnöke látogatott el Budapestre". Szerdán Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt Orbán Viktor.



A csütörtök délutáni munkalátogatáson téma volt az EU helyzete, továbbá az adó-, a migrációs és az agrárpolitika, valamint a Brexit - ismertette a kormányfő, aki szerint az Európa jövőjét meghatározó lényeges kérdésekben hasonló módon gondolkodik Magyarország és Írország.



Közölte: egyetértettek Leo Varadkarral abban, hogy az EU akkor válhat erőssé, ha az uniót alkotó nemzetgazdaságok külön-külön is erősek.



"Ha erős EU-t akarunk, akkor mindenkinek el kell végeznie otthon a saját feladatát" - fogalmazott.



A migráció ügyében - mondta - világossá tette tárgyalópartnerének, hogy "Magyarország senki ellen sincsen", de ragaszkodik saját identitásához, kultúrájához és elért eredményeihez.



Magyarország a jogszerűség talaján áll - jelentette ki.



Azt is mondta, hogy "mi sosem ünnepeltük a káoszt meg az anarchiát, amely 2015-16-ban jellemezte az európai határvédelmet".



A schengeni szabályokat be kell tartani, az unió külső határait meg kell védeni és zárva tartani, a belsőket pedig nyitva - hangsúlyozta.



A Brexit-folyamattal kapcsolatban Orbán Viktor arról biztosította az ír miniszterelnököt, hogy Magyarország támogatni fogja a speciális ír szempontok érvényesülését a kiválási tárgyalásokon.



Az adópolitika kérdésében a kormányfő megerősítette: Magyarország nem tartja kívánatos iránynak az adóharmonizációt, mert "a versenynek fontos része az adózás".



"Nem szeretnénk semmilyen olyan szabályozást látni az unióban, amely az adópolitika ügyében megkötné Magyarország kezét" - mondta.



Téma volt a megbeszélésen az agrártámogatások ügye is, mivel a mezőgazdaság mindkét országnak fontos.



Magyarországnak az az érdeke, hogy az EU jelenlegi agrárpolitikája lényegi kérdésekben ne változzon meg, így a következő évekről szóló költségvetési tervezések során is egész Európában kapja meg az agrárgazdaság azt, amit az előző években - fejtette ki Orbán Viktor.



A kormányfő megemlítette, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt Írországnak még komoly pénzügyi kihívásokkal kellett megküzdenie, de Dublin hatalmas utat tett meg, ezért Magyarország megemeli a kalapját az írek teljesítménye előtt.