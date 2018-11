Orbán: Magyarország és Lengyelország függetlensége ma is súlyos támadásoknak van kitéve

Jóllehet ma már mindkét nép elmondhatja, hogy szabad és független országgal rendelkezik, a történelem viharai ma sem csendesednek körülöttünk, sőt a hullámok egyre magasabbra törnek. Magyarország és Lengyelország függetlensége ma is súlyos támadásoknak van kitéve"

Orbán Viktor miniszterelnök Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőhöz intézett levélben köszöntötte a lengyel népet a függetlenség visszaszerzésének századik évfordulója alkalmából - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár csütörtök reggel."Kérem, engedje meg, hogy ezúton gratuláljak Önnek és a lengyel népnek Lengyelország függetlensége visszaszerzésének századik évfordulója alkalmából. A köztársaság kikiáltásának centenáriuma nagy ünnep az egész lengyel nemzetnek, amiben mi, magyarok is teljes szívünkből osztozunk" - írta Orbán Viktor.- figyelmeztetett a magyar miniszterelnök.Aláhúzta: "mi, magyarok és lengyelek ezeréves múltra visszatekintő európai nemzetek vagyunk, éppen ezért mindig erős, történelmére, vallási és kulturális hagyományaira büszke Európát akartunk. Tudjuk, mit jelent harcolni a szabadságért, ezért is ragaszkodunk hozzá minden körülmények között. Valódi, önzetlen, sok évszázados barátság köt minket össze, melynek köszönhetően mindig számíthattunk és számíthatunk ma is egymás támogatására"."Kérem, fogadja gratulációmat Lengyelország újbóli függetlenségének századik évfordulójához. Éljen a szabad és független Lengyelország!" - zárta lengyel partneréhez intézett levelét Orbán Viktor.