Ovi- zsaru programot tartottak Kiskunhalason - Galéria

Kiskunhalason is megkezdődött az Ovi-zsaru Program. A rend őrei a város négy óvodájának hét nagycsoportjában tartottak foglalkozást a héten. - írja a Police.hu A rendezvény során a gyerekek megismerkedtek az egyenruhásokkal, akik meséltek a kicsiknek a közlekedési szabályokról, valamint arról, hogyan kell viselkedni, mi a teendő, ha idegenek megszólítják őket, vagy ha baj történik.Az ovisok találkoztak az esemény bábfiguráival: Rendőr Robival, Rosszcsont Ricsivel és Rosszcsont Rozival, akik a későbbiekben is segíteni fogják a nevelők munkáját.Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy – kiemelt bűnmegelőzési főelőadó –, valamint Pálfi Mihály rendőr főtörzsőrmester és Komlós Gergő rendőr törzsőrmester – iskolarendőrök – előadásait óvodások és óvónők egyaránt érdeklődéssel fogadták, és nagy figyelemmel kísérték az elhangzottakat.Az egyenruhások nagy hangsúlyt fektettek minden helyszínen arra, hogy a kicsik megbarátkozzanak a rendőrökkel, akik szükség esetén bármilyen helyzetben a segítségükre sietnek.A program a város többi óvodájában is folytatódik, remélve, hogy a gyerekek bizalma az egyenruhásokkal szemben nő, az idegeneket pedig a tanultak alapján elkerülik.