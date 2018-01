Pest megye után északon a legtöbb a bűneset

A cikk szerint Pest megye fertőzöttségének legfőképpen az az oka, hogy itt él Magyarország lakosságának 12,5 százaléka - azaz 1 226 115 fő. A pestiek az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint gyakran ülnek a volán mögé ittasan, de kábítószer-birtoklás és lopás miatt is sokan bajba kerültek. Hét év leforgása alatt azonban 47 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma.



Bár Észak-Magyarországon 2010 óta 51 százalékkal csökkentek a bűncselekmények, a rendőrségnek ebben a térségben még mindig bőven akad dolga a bűnmegelőzés terén is, kiváltképp a fiatalkorúak körében. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében toplistás az ittas vezetés, a csalás és az okirat-hamisítás, miként a lőfegyverrel való visszaélés is gyakori, több mint ötezer alkalommal érkezett bejelentés emiatt. A kábítószer-birtoklásban és -értékesítésben szintén élen járnak, Pest megye után itt a legtöbb a droggal kapcsolatos ügy. Az időskorúak pedig meglepően aktívak, ám sajnos negatív tekintetben: kiugróan magas a bűnelkövetők száma ebben a korcsoportban, tavaly 301 embert értek tetten, főként lopás, ittas vezetés és közokirat-hamisítás miatt. A legtöbb fiatalkorút Heves és Nógrád megyében lopás, garázdaság és kábítószer miatt állították elő az elmúlt egy esztendőben.



A Dunántúlon viszont, főképp a határ menti régióban - az ORFK adatai alapján - nyugalmas az élet. A legbékésebb megyék közé tartozik Veszprém, Vas és Zala, de alacsony a bűnözés foka Komárom-Esztergomban is: itt csak háromezer esetet regisztráltak a múlt évben. A megyében a hatvan év feletti korosztályt leggyakrabban ittas vezetés, közúti baleset és a természet károsítása miatt állították elő.