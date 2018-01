Sípályák fejlesztését, a négy évszakos turizmust, valamint vándortáborokat támogatott a kormány

Emlékeztetett rá, tavaly döntött arról a kormány, hogy a téli aktív pihenés támogatása keretében két sípálya fejlesztéséhez hozzájárul, a támogatást az eplényi és a mátraszentistváni síközpontok nyerték, 70-75 százalékos önerő mellett. A lehetőséget azonban nem zárták le, így a sátoraljaújhelyi önkormányzat tulajdonában működő Zemplén Kalandpark mintegy 64 millió forintos fejlesztéséhez több mint 18 millió forint kormányzati támogatáshoz jutott, amiből hóágyúkat és egy, a sípályák karbantartására alkalmas hótaposógépet, ratrakot vásároltak. A szabadidő- és sportcentrum négy évszakos hasznosítása keretében pedig elkezdődött három downhill kerékpáros pálya engedélyeztetése, valamint a libegő-felvonó alkalmassá tétele kerékpárok szállítására - közölte.



Révész Máriusz kiemelte: Sátoraljaújhelyen szűk két évtized alatt épített fel az önkormányzat egy ma már évi 230 ezres látogatottságot elérő szabadidős központot, céljuk a félmilliós vendégszám elérése. A kalandpark nyereséges, az eredmény jelentős részét a tulajdonos visszaforgatja a karbantartásokra, fejlesztésekre - mondta. Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere hangsúlyozta: a kalandparkban kitermelt nyereségből például járdák épülnek vagy fejlesztik az egészségügyi ellátást.



Soltész-Vincze Tünde a Zemplén Kalandpark igazgatója arról beszélt, hogy 48 főállású ember dolgozik a létesítmény-együttesben, akik munkáját 40 közmunkaprogramban foglalkoztatott ember segíti. 2016-ban mintegy 30 millió forintos nyereséget termelt a kalandpark, és bár a tavalyi mérleg még nem készült el, de már látszik, hogy pozitív eredményt hozott a tavalyi év is.



Révész Máriusz a sátoraljaújhelyi sajtótájékoztatót követően Sárospatakon a 2018-as vándortáborok és egyéb turisztikai lehetőségek ismertetésére szervezett fórumon tartott előadást. Elmondta: a gyalogos és vízi vándortábor útvonalakat már tavaly kialakították és ezeket néhány tábor lebonyolításával már tesztelték is, amelyek tapasztalataira alapozva kisebb korrekciókat hajtottak végre. Hozzáfűzte: a kerékpáros vándortáborok idén indulnak, három útvonal kiépítése történik meg: az Őrségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint a Börzsönyben.



Azok a pedagógusok, akik a szervezésben, lebonyolításban részt vesznek, plusz juttatást kapnak - közölte. A költségek is kedvezőek: egy táborozó számára az utazással, programokkal, valamint étkezéssel együtt 21 ezer forintba kerül az egyhetes részvétel. Célközönség az általános iskolák felső tagozata, valamint a gimnazisták, vagyis a 10 és 18 év közötti korosztály - mondta a kormánybiztos. Kiemelte: a program célja, hogy a diákok a virtuális helyett valós élményeket kapjanak. Rámutatott: nemcsak iskolák jelentkezhetnek a vándortáborokra, hanem egyesületek, egyházi közösségek és más iskolán kívüli szerveződések is. A részleteket a jövő héttől a vandortabor.hu honlapon olvashatják majd az érdeklődők.