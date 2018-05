Túl vannak az írásbelin az érettségizők, június 7-én kezdődnek a szóbeli vizsgák

Befejeződtek a május-júniusi érettségi időszak írásbeli vizsgái, a tanév rendjében meghatározott 16 napon 1 183 helyszínen mintegy 110 700 érettségiző adott számot tudásáról - közölte az Oktatási Hivatal kedden az MTI-vel. A vizsgák június 7-től a szóbelikkel folytatódnak.



Az írásbeli vizsgák előkészítéséhez az Oktatási Hivatal (OH) munkatársai 902 530 feladatlapot és 16 071 CD-t csomagoltak be 38 769 biztonsági fóliatasakba, és juttattak el az 1 183 helyszínre - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint írták, a folyamat a hivatali munkatársak, a szállítmányozók, a járási hivatalok dolgozói és az intézményvezetők pontos munkájának, illetve a többlépcsős ellenőrzési rendszernek köszönhetően zökkenőmentes volt.



Az írásbeli vizsgák feladatlapjai és a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára, ahol május 29-én reggel 8 órától már mind az 596 vizsgaanyag elérhető.



Az érettségizők a kijavított emelt szintű vizsgadolgozatokat június 5-én, a középszintűeket pedig a középiskola által megjelölt időpontban tekinthetik meg.



Az érettségi június 7-14. között 94 tárgyból, 176 helyszínen, 2 815 tantárgyi bizottság előtt több mint 41 700 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik.



A középszintű szóbeliket június 18-29. között tartják az érettségi vizsgát szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban - közölte az Oktatási Hivatal.