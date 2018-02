Újabb repülőtéri fosztogatókat fogtak el

Két, a repülőgépekre feladott poggyászokat megdézsmáló embert fogott el a rendőrség.oldalon szerdán megjelent közlemény szerint egy utas tett bejelentést arról, hogy január 8-án a Liszt Ferenc-repülőtéren kiloptak a poggyászából egy fehérarany gyűrűt, öt nappal később pedig egy másik, hogy karórát és parfümöt loptak ki a bőröndjéből.A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói az érintett járatok rakodási körülményeinek vizsgálata után jutottak el két reptéri munkáshoz. Házkutatást tartottak náluk, és nemcsak a bejelentett holmit, hanem más értékeket is találtak, amelyeket feltehetően más járatok poggyászaiból loptak el. A két feltételezett elkövetőt előállították és lopás megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.Hangsúlyozták: az RRI rendőrei - a többéves gyakorlatnak megfelelően - demonstratív jelenléttel és szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel is fellépnek a lopások ellen, és a felderítésre is nagy hangsúlyt fektetnek.Az RRI egy múlt heti közleménye szerint akkor is elfogtak két ferihegyi fosztogatót. Sajtóhírek szerint ők loptak Babos Tímea teniszező poggyászából is.