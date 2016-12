Nem nyereséges a csongrádi fürdő, de hisznek benne

– Képviselőtársam talán alá is becsülte a fürdő évi 50 millió forintos veszteségét – ezt Csongrád polgármestere, Bedő Tamás mondta a soros testületi ülésen. Laczkó Zsolt napirend előtti felszólalására reagált, aki a fürdő pénzügyeire szerette volna felhívni a figyelmet. Arra emlékeztette a grémiumot, hogy már a létesítmény átadása idején is az volt a véleménye: a felújítást meg kellett lépni, de úgy kell rá tekinteni, mint „szükséges rosszra". Meglátása szerint meg kell próbálni minimalizálni a veszteségeket, levenni róla a „sallangokat", mint például a közelmúltban életre hívott Városi Hírmondó nevű kiadványt. – Azért, hogy ne járjunk úgy, mint a szomszédos Szentes, ahol jövőre már 180 milliót kell beletenni az önkormányzatnak az üdülőközpontba – érvelt.A csongrádi fürdőt egy éve adták át, egymilliárd forintot, részben pályázati, részben önkormányzati pénzt fordítottak rá (2015. december 10.: Átadták a felújított csongrádi fürdőt).Mivel a létesítmény jóval kisebb, mint a szentesi, akkora vesztesége biztosan nem lesz – szögezte le Bedő Tamás (2016. december 15.: Nem teljesít jól a szentesi strand). Felidézte a novemberi ülésen elhangzottakat. Akkor úgy határozott a testület, hogy a közmű kft. részére – odatartozik a fürdő – a meglévő 18 milliós támogatás mellé kamattőkeként 24 milliót ad jövőre, abban csak reménykedhetnek, hogy elég lesz. – Az újságnak pedig lesz bevétele, például az uniós pályázatokkal kapcsolatos információkat abban tesszük majd közzé. A kollégák pedig dolgoznak azon, hogy a fürdőben milyen vízügyi megoldásokkal lehet költséget megtakarítani – közölte.Egy nem várt kiadással is szembesült az önkormányzat, egy régi ügy miatt perbe fogták. Még a felújítás során nem fizetett ki a kft. akkori vezetője egy 16 milliós számlát. A vállalkozó ezt követelte. 10 milliót a helyhatóság fizetett, a többit a cég rendezte. A grémium tagjai egyetértettek abban, hogy meg kell keresni, ki hibázott annak idején.