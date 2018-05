ÁSZ: fejleszteni kell a lakosság pénzügyi ismereteit

Fejleszteni kell a lakosság pénzügyi ismereteit, a diákok figyelmét pedig a közoktatáson kívül is számos eszközzel föl lehet kelteni az öngondoskodás és a tudatos tervezés iránt - hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerdán a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGEKE) a Pénzügyi tudatosság és szociális biztonság című konferenciáján.



Az ÁSZ közleménye szerint Domokos László a rendezvényen kijelentette: nem elég elkölteni a pénzt, tudni kell számolni, tervezni, valamint felismerni és kezelni a kockázatokat. A pénzügyi ismeretek hatása kedvező az egyénre, az államra és a pénzügyi intézményekre egyaránt, hiszen segítenek elkerülni a kockázatos döntéseket, így az ország helyzete is stabilabb - tette hozzá.



Aggasztónak nevezte ugyanakkor a tervezés és az előrelátás hiányát és minden kölcsönigénylés előtt hat hónapnyi - a várható törlesztő részlettel azonos mértékű - takarékoskodást ajánlott, mivel így megtudható, hogy gondot jelenthet-e a visszafizetés. Szorgalmazta továbbá a takarékosság és az előrelátó szemlélet beépítését a közgondolkodásba, valamint azt, hogy minden család legalább három havi megtakarítással rendelkezzen. Erre jelenleg a lakosság 60 százaléka lenne képes - tette hozzá.



Domokos László az OECD 2010-ben és 2015-ben elvégzett kutatásait felidézve megjegyezte, hogy a két felmérés között nőtt a lakossági megtakarítással rendelkezők aránya. Ismertette emellett a Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület tavalyi felmérését, amelyből kiderül, hogy a középiskolások 73,3 százaléka rendelkezik megtakarítással, 78,6 százalékuknak vannak jövőbe mutató tervei és 90 százalékuk tartja fontosnak a pénzügyi tervezést. Fölhívta a figyelmet a Közpénzek közérthetően című sorozatra is, amely az ÁSZ hírportálon érhető el.



Az ÁSZ elkötelezett a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése mellett, ezért az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a pénzügyi ismeretek széles körű bővítése érdekében - olvasható a közleményben.