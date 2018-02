Nem várt módon fogyott a hal januárban

A Magyar Hírlapban megszólalt Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) szóvivője, aki elmondta: a teljes éves halmennyiség harmadának felvásárlása mindig az év végi ünnepi időszakra koncentrálódik. Decemberben még azt jelezte, hogy mintegy 15-17 százalékos árcsökkenés várható a 27-ről 5 százalékra történő áfacsökkentésnek köszönhetően, amely az ágazat fehéredésére is jótékonyan hat majd. Az akkori várakozásai szerint a belföldi halfogyasztás várhatóan tíz százalék körül nő az idén.



Mivel a haltermelők nem emelték az átadási árakat, így az áruházláncok - ígéretük szerint - a teljes árelőnyt átadták a fogyasztóknak, ami 17 százalékos általános áresést hozott, de van olyan piaci szereplő, amely 22 százalékos kedvezményig is elment.



A Magyar Hírlapnak Fodor Attila, a CBA áruházlánc kommunikációs igazgatója elmondta: ahol kínálat van friss halból, ott átlagosan 20-30 százalékkal, de egyes boltjaikban 40 százalékkal is nagyobb az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához képest.



Az áfakulcs mérséklésével a tavaly még kilónként 2300-2400 forintba kerülő pontyszelethez most 1900-2000, a lazacfiléhez - amely 2017-ben még 7000 forint volt - idén 5800 forintért lehet hozzájutni.