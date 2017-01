2019-től járhat a tramtrain: Vásárhelyen 4 körforgalom készül a villamosvasúthoz - látványtervek

Optimális esetben 2019 első negyedévétől már közlekedhet a tramtrain Vásárhely és Szeged között – mondta Hegedűs Zoltán vásárhelyi alpolgármester a szerdai sajtótájékoztatón. Az országban elsőként, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházásában megvalósuló villamosvasúti rendszer közbeszerzése fél év alatt zárulhat, ha nincsenek viták. ( Erről itt írtunk korábban>> A vásárhelyi 3,3 kilométeres szakaszon a nagyállomásnál lévő végállomással együtt 6 megállót alakítanak ki. Szegedről érkezve a Népkertnél éri el Vásárhelyt a szerelvény. Itt kétvágányos megálló várja az utasokat, kerékpártárolókkal, parkolókkal. A következő le- és felszállási lehetőség az Ady Endre és a Bartók Béla utcák kereszteződésénél, a strandnál lesz. Az Ady Endre utca végén a körforgalmon halad keresztül a tramtrain, az ott lévő szobrot eltávolítják. A Hősök téri, Tóalj utcai megállót a jelenlegi buszmegálló túloldalán, a park felől alakítják ki, a mostaninál több biciklitárolóval. A Kossuth térnél is kettőre bővül – kitérőként működve – az egyvágányú villamosvonal, és ugyancsak dupla lesz a nagyállomásnál, míg a Kálvin térinél szimpla.– Az új közlekedési eszköz a forgalmi rendet is befolyásolja, ezért négy körforgalmat létesítenek a tramtrain vonalán. Ez benne van a 13,5 milliárd forintos költségben – közölte Hegedűs Zoltán. Az egyik a Kistópart és a Bajcsy-Zsilinszky utcáknál, egy dupla a most is forgalmasnak számító Petőfi utca és Andrássy út találkozásánál lesz, a negyedik pedig a Szent Antal utca végén. Az Emlékpontnál marad a „villanyrendőr", de a lámpát a tramtrainhez igazítják.Minden megállóról látványtervet készítettek.