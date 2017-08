A vásárhelyiek már megnyerték a borversenyt

– Jók a kaják, jók a borok. Kell ennél több? – mosolyodott el Érchegyi Lászlóné a XIII. Bor- és Gasztrofesztiválon Hódmezővásárhelyen. – Szegedről jöttünk át, és kíváncsiak lennénk a Pannonia Allstars Ska Orchestrára, de mire az kezdődik, addigra mi már hazamegyünk – törődött bele barátnőjével, Szécsényi-Nagyné Ildikóval.



– Most csak a polgármester megnyitójára vagyunk kíváncsiak, de a Magyar Állami Népi Együttes és a Budapesti Operettszínház gálaestje érdekel bennünket a leginkább – jelentette ki Pap János és felesége.



– A Balkán Fanatikot szerettük volna meghallgatni, de kicsivel vagyunk, és így hamarabb haza kell mennünk – mondta Dányi János.



A háromnapos rendezvényen először tartanak borversenyt az érdeklődők részvételével. Korábban már a megnyitó után kihirdették a verseny eredményét, most azonban 20-án, az ünnepi musicalgálát megelőzően jelentik be a győztest.



A bódék közt nemcsak bort lehet kóstolni, a kínálatban szerepelnek sajtok, sültek és édességek is. A kürtőskalács darabja 700 forint körüli, a sült kolbász 10 dekája szintén.



Szabó Csaba náddal borított kocsijával Győrből érkezett, hogy halételeket áruljon. – Több eseményre is hívtak bennünket augusztus 20-án, de itt szeretném magamat megmutatni. Nem először járok a környéken, de Vásárhelyen eddig még nem árultam halat – számolt be Csaba. Egy adag halászlé nála 1500 forint.

– Eddig a rétest és a pogácsákat viszik nagyon – mondta Borbély Csaba. Náluk az édességek ára 300 forint körül mozog.



Az est folyamán a Pannonia Allstars Ska Orchestra mellett a Pankastic! és a Balkán Fanatik szórakoztatta a fesztiválra látogatókat. Ma este a Kárpátia és a Molly Air koncertezik, a program pedig vasárnap este a tűzijátékkal zárul, mely 22-kor kezdődik a Szent István téren.