Augusztus az orgona hónapja lesz az országban

A médiaesemény bevezetéseként Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója szólaltatta meg a templom 1400 sípos, kétmanuálos mechanikus orgonáját, Tolcsvay László és J. S. Bach muzsikáját játszva.



Szamosi azt is elmondta: évről évre nő a kezdeményezéshez csatlakozó városok száma (lesz, ahol több koncertet is tartanak), idén Vásárhely is a debütálók között van.



Bán Csaba református lelkész az ótemplom 2012-es felújításáról és arról az akkori elhatározásról szólt, hogy a jövőben nemcsak liturgikus, hanem kulturális célokra is használják az épületet.



A nyáresti hangversenyek változatos programot kínálnak, elsősorban az orgonára épülnek a műsorok, de amellett énekesek, kórusok, kamarazenekarok, fúvósok is közreműködnek. A sorozat egyik legkülönlegesebb estjét, az augusztus 13-án 19 órakor kezdődőt az ótemplomban rendezik, amelyen Szamosi Szabolcs és Sebestyén Márta világhírű népdalénekes koncertezik. Felcsendülnek az egyházzenei darabok mellett Kodály, Bach, Bartók és Tolcsvay művei.



Jegyek elővételben az Ótemplomi Református Egyházközség lelkészi hivatalában, a Zrínyi utca 5. szám alatt válthatók, a részletes műsor pedig a http://orgonapont.hu/program/koncertekcityhodmezovasarhely oldalon olvasható.



Elhangzott még, hogy a Filharmónia a 2018/2019-es évadra is meghirdeti az országos szinten is sikeresnek számító vásárhelyi Steinway-bérletét. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban október 12-én a Magyar Állami Operaház Puccini Turandotját mutatja be. December 11-én a Muzsikás együttes lép fel az Allegro Barbaro című esten Petrás Mária népdalénekes és Fülei Balázs zongoraművész közreműködésével. Március 9-én a világ legjobb zenekarai között jegyzett Budapesti Fesztiválzenekar Takács-Nagy Gábor vezényletével koncertezik a városban, a szólista Bazsinka József tubaművész lesz. A sorozat május 23-án zárul Leon Bernsdorf zongoraművész szóló estjével – a Steinway zongorán.