Bogi a világon a legbájosabb: nemzetközi szépségversenyt nyert egy 4 éves vásárhelyi kislány

Nagy Boglárka lett korcsoportja legjobbja a Little Miss & Mister Galaxy versenyen Bulgáriában a múlt héten. A négyéves Bogi a legbájosabb gyermeknek járó különdíjat is megnyerte.– Az interneten láttunk egy hirdetést, hogy próbafotózási lehetőség van gyerekeknek Szegeden. Itt találkoztunk Bartalovics Ildikóval, aki szimpatikus volt számunkra, és Bogi is élvezte a fotózást – emlékezett vissza Nagy Gábor , Bogi édesapja. Gábornak és párjának, Bujáki Gyöngyinek egyetlen kikötése volt: lányukat ne fessék ki.– Ha az ember gyermekszépségversenyre gondol, egyből az amerikaiak jutnak eszébe, ahol sminkelik a gyerekeket, és a szülő erőlteti a dolgot. Viszont mi nem csinálnánk ezt, ha Bogi nem szeretné – érvelt Gábor.

– Először furcsa volt a verseny, mert az összes gyereket együtt mutatták be, és angolul kellett beszélniük, Bogi pedig még csak most kezdte el tanulni a nyelvet – számolt be Gábor. Bogi cukiságával kápráztatta el a közönséget és a zsűrit. Míg minden gyerek a betanult koreográfia szerint vonult végig a színpadon, a 4 éves kislány egy fénycsóvát kezdett kergetni. A bájos közjáték és Boglárka szépsége annyira megtetszett a bíráknak, hogy kategóriája legjobbja lett. Emellett egyedül néptáncolt is a zsűri előtt.– Legközelebb Londonban fog versenyezni a kislányom, már lefoglaltuk a jegyet szponzori segítséggel – magyarázta Gábor. – Továbbá lehetőség van rá, hogy Törökországban és Dominikán képviselje az országot, de ezen még gondolkozunk – tette hozzá Bogi apukája.