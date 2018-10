Jótékonysági szerepe is lesz a vásárhelyi éjszakai futásnak

Közeledik a nap, az idő, a szombat 22 óra, mikor a Szeretem Vásárhelyt Egyesület első alkalommal rendezi meg – a Zsüffland csapatával közösen – az UV Night Run éjszakai futást.

– mondta tegnap a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón az ötletgazda-szervező, Bagi Mátyás funkcionális tréner. Az esemény a népkerti rekortánpályán lesz, ahol 1 kört vagyis 1 kilométert kell teljesíteni.A különleges programnak ígérkező rendezvény jótékony célt is szolgál: a pár hónapja súlyos balesetet szenvedett, gerincsérült egykori vásárhelyi mentős, Fazekas István javára gyűjtenek, hogy otthonában profi körülmények között ápolhassák tovább. Többen is az ügy mellé álltak már korábban, és úgy tudjuk, az ágyra a pénz már összegyűlt, de például még speciális fürdőszobát is ki kell alakítani. A közelmúltban több tréner összefogott – Bagi Mátyáson kívül Kristó Endre, Bese Kata és Borsos Nóra – Pista felépüléséért.Az UV Night Runra előzetesen eddig több mint 600-an jelentkeztek – az első 500 #hashtag-üzenetekkel ellátott pólót kap ajándékba –, és a végleges indulók száma elérheti az 1000-et. Az éjszakai futáson adakozni az 500 UV-fényben világító karkötő valamelyikének megvásárlásával lehet. Így a sötétben is mindenki láthatja, kik támogatták Fazekas Istvánt és családját.Bagi Mátyás közölte: a hagyományos vasárnapi ingyenes tréninget is a jótékony célnak rendelik alá. Dj Lennard szolgáltatja a zenét, vendég lesz Juhász Tünde kormánymegbízott és Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó.