Lili, a babaoroszlán is ismerkedik a manézzsal - Vasárnapig látható az Eötvös Cirkusz produkciója Vásárhelyen

A cirkuszi sátrat ottjártunkkor feszítették ki. Ma délelőtt már zárt előadáson lépnek fel a Tradíciók és generációk című előadással.– Családunk négy generációja utazik a cirkusszal. Velünk van a 101 éves nagymama. Szüleink képviselik a második generációt. Testvéremmel, Loránttal, aki a cirkusz igazgatója, mi vagyunk a következők a sorban, míg a gyerekek, Loránt 9 éves kislánya, Lorien, a 6 éves Larissza, illetve az én 17 éves nagyfiam, Christopher tartoznak a negyedik generációhoz – mutatta be a családot Eötvös Susy, aki betanított kutyáival lép porondra estéről estére.– Társulatunk 40 kamionnal, 50 fős artista- és műszaki gárdával járja az országot. Nagyon sok a visszatérő vendégünk, ezért is szervezünk minden évben új műsort – tette hozzá.– Idén is világszámokat hoztunk. Kolumbia sztárjai, a többszörös fesztiváldíjas Ortiz duó tagjai kötélen egyensúlyoznak, halálkerék-produkciójuk is ámulatot kelt. Természetesen biztosítókötél nélkül dolgoznak. A humorról az ugyancsak világhírű Joy Costa gondoskodik. A hagyományos cirkusz alappillérei az állatok. Van kutyás produkciónk. Világhírű mexikói idomárunk kiválóan ért a vadállatok nyelvén. Szeretettel és sok-sok jutalomfalattal tanítja be a produkciókat. Tigriseit, oroszlánjait láthatja a közönség. Megmutatjuk Maya kölykét, a mindössze másfél hónapos oroszlánt is, aki már ismerkedik a manézzsal – mesélte.A cirkusz sztárja a 46 éves elefánt, Mózli. Természetesen tevék és pónik is vannak, no és a háziállatok. – Szerintem sokan nem is gondolják, hogy milyen ügyesek a disznók, a szarvasmarhák, a kecskék és a libák. Mi most ezt is bemutatjuk – folytatta Eötvös Susy.A cirkusz új sztárjai, Larissza és Lorien, akik a télen megtanult levegőakrobata-számmal kápráztatják el a közönséget. – Amikor a két kislány először lépett fel ezzel a számmal, a 101 éves mamától kaptak virágcsokrot. De látni kell az édesapjukat, Lorántot is, ahogy féltőn, de nagyon büszkén figyeli kislányai produkcióját – mondta Eötvös Susy.Az Eötvös Cirkusz 2020. március 15-én lesz 100 éves. Akkorra minden eddiginél nívósabb műsorral készülnek.A Tradíciók és generációk című műsort Hódmezővásárhelyen pénteken 18 órakor, szombaton 15 és 18 órakor, vasárnap pedig 15 órakor láthatja a közönség. Április 12-étől 22-éig pedig Szegeden lépnek fel.