Sokan keresték fel a vásárhelyi Kincses temetőt: mécsesekkel, virágokkal emlékeznek szeretteikre - képriport

– Édesanyám és édesapám alussza örö álmát itt, a Kincsesben, de nem találjuk a sírjukat – mondta az Algyőről érkezett Herczeg Gáspárné, aki fiával, Herczeg Gáspárral sétált az egyik vásárhelyi református sírkertben, a Kincses temetőben. Az idős asszony bottal is alig tudott járni, arra támaszkodva várt az egyik úton. Fia végül – úgy tudjuk, telefonos segítséggel – megtalálta az emlékhelyet, így elhelyezhetté a koszorút.Ahogy sétáltunk, azt tapasztaltuk, a legtöbb sírhelyen friss virágok, koszorú vannak, mécsesek, gyertyá égnek. A hozzátartozó nem egyszerre, hanem egymást váltva érkeztek és emlékeztek nagyszülőkre, apákra, anyákra, gyerekekre. – A férjem 1989-ben hunyt el, a fiam pedig 35 évesen. Mindkettőjüket gyászolom, mindkettőjüknek hoztam virágot, mécsest. Korábban együtt jött a család, manapság mindenki akkor, amikor ráér – árulta el Irénke. Hozzátette, az égő mécsesekből, az elhelyezett virágokból arra gondol, többen jártak már a családból a sírnál.– Szomorú, hogy a gyászt, a kegyeletet nem mindenki tartja tiszteletben. Tavaly úgy jártam, hogy a temetői mécsesekhez nem hoztam gyufát, hazamentem érte, mire visszaértem, mindet elloptá . De ez a virágokkal, koszorúkkal is előfordul. Az őzek pusztításáról nem is beszélve. Bosszantó, nem ezért hozzuk ki – háborgott Irénke. Hozzátette, évente többször ellátogat elhunyt szeretteihez – név- és születésnapokon is.özben megteltek az utak, egyedülálló és népes családok érkeztek a lélek gyertyáival és krizantémokkal a sírokhoz. Akadt, aki egyedül ült, és a kifürkészhetetlen messzeségbe nézett. Talán szüleivel, férjével, feleségével, gyermekeivel beszélgetett lélekben.– Édesanyám, ö ém, keresztszüleim, nagymamám nyugszik ebben a három sírban – mondta a Kiskundorozsmáról érkezett, vásárhelyi származású Vajdáné Éva. A virágokat rendezgette, amikor megszólítottuk. Azt mondta, koszorút, saját észítésűt karácsonyra hoz. – Így szerintem még személyesebb az emlékezés – jegyezte meg.Az elhunyt szeretteknél már is sokan jártak, együtt voltak velü újra, de még és a tvégén is ínálkozik lehetőség az emlékezésre, a találkozásra.