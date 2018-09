Szabó Bálint: A K´Art-ügy Márki-Zay Péter korrupciós ügye is

– A K’Art-ügy Hódmezővásárhely Szeviép-ügye. A hódmezővásárhelyi Jobbik és Márki-Zay Péter polgármester korrupciós ügye, amelyben 60 vállalkozót károsítottak meg 800 millió forinttal – mondta a károsultak jogi képviselője keddi szegedi sajtótájékoztatóján. Szabó Bálint szerint ez az ügy a második legjelentősebb Csongrád megyei közéleti-gazdasági bűncselekmény.– Olyan súlyos korrupciós ügyről, bűncselekményről van szó, amelynek nem lehet más a vége, mint az érintett politikusok bukása és a bűnözők bebörtönzése, valamint természetesen a vállalkozók kártalanítása – tette hozzá Szabó Bálint, aki szerint Márki-Zay Péternek színt kell vallania, fogadott-e el kampánypénzt Kendi Imrétől vagy családtagjaitól, akiket tanúként hallgatott meg a bíróság a K’Art-ügyben csődbűntett miatt indult büntetőperben, szintén kedden.Emlékezetes: Kendi Imre a Jobbik 2014-es önkormányzati listavezetője volt, és ő az az ember, aki személyében összeköti a K’Art-ügyet Márki-Zay Péterrel – közölte a jogász, aki azt is elmondta, hogy nemcsak a még nem tisztázott, vélt vagy valós 2018-as kampánytámogatás köti össze őket, de az is, hogy egy politikai közösséghez, egy politikai párthoz, a Jobbikhoz tartoznak. Ugyanis nemrég Gyöngyösi Márton, a párt parlamenti frakcióvezetője is nyíltan elismerte – Márki-Zay Péter „Jobbik-logó nélküli jobbikos jelöltként" lett vásárhelyi polgármester.A K’Art-üggyel kapcsolatban azért van per, hogy kiderüljön, ki a felelős azért, mert eltűnt 800 millió forint, amit a hódmezővásárhelyi nagyberuházásokon dolgozó kisvállalkozóknak kellett volna kifizetni. Jelenleg két felszámoló ül a vádlottak padján.