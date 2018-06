Szabó Bálintnak elege van a gyűlöletbeszédből

– Márki-Zay Péter átlépett egy olyan határt, ami nem csupán a politikában és a közéletben, hanem a hétköznapi emberi kommunikációban is megengedhetetlen – mondta a sajtótájékoztatón Szabó Bálint, a K'Art-károsultak jogi képviselője.



– Az a gyűlöletkampány, ami év elején indult Vásárhelyen, a két választás után nemhogy visszább húzódott volna, hanem egyre borzasztóbb méreteket ölt. Márki-Zay Péter és közvetlen munkatársai, valamint a hozzájuk kötődő Facebook-csoportok olyan szinten folytatják a gyűlöletkampányt, aminek megálljt kell parancsolnunk. Innen, a polgármester dolgozószobájának ablaka alól üzenem a K'Art-károsultak nevében Márki-Zay Péternek, hogy nem rohadunk meg – közölte Szabó Bálint. A jogász bemutatta a sajtónak az egyik helyi internetes újság cikkéhez írt hozzászólást, amit a városvezető közvetlen munkatársa írt.



– A polgármester új fotósa, mert van ilyen, nem kevesebbet üzen a K'Art-károsultaknak, mint hogy „Apátoknak a f...-át. Adózók pénzéből azt, amit elloptatok. Rohadjatok meg" – idézte a jogász a hozzászólást.



Szabó Bálint hangsúlyozta, ez az a pont, amikor azt kell mondani, hogy eddig, és ne tovább. A gyűlöletbeszéd ellen két módon lehet küzdeni. – Megtehetnénk, hogy bírósághoz fordulunk. Ennél azonban sokkal egyszerűbb mód is van. Ha az érintettek, pártállástól függetlenül elhatárolódnak az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásoktól. S akik ilyen kijelentésekre ragadtatják magukat, azokat egyszer s mindenkorra kivetik maguk közül. Azért jöttem a városházához, hogy Márki-Zay Pétert megkérjem arra, azonnali hatállyal menessze a fotósát, aki egyébként az összes Facebook élő adását veszi és közvetíti – közölte Szabó.



A K'Art-károsultak jogi képviselője szerint Márki-Zaynak óriási felelőssége van abban, hogy a szellem kiszabadult a palackból. A jogász azt is bejelentette, hogy az összes frakcióval rendelkező pártot, az MSZP-t, a Jobbikot és a Fidesz–KDNP-t is felkeresi ebben az ügyben, és kéri, hogy helyi, de akár országos vezetői is határolódjanak el az ilyen megnyilvánulásoktól.

Szabó Bálint lefotózta és megmutatta a sajtónak az ominózus kijelentéseket. Fotó: Kovács Erika