Szociális bérlakás az álmuk: a kishomoki Varga János és családja április végén utcára kerülhet

Egyezség született

A telek, a ház tulajdonosát nem értük utol, a fia pedig nem kívánt nyilatkozni. Illetékes helyről azonban megtudtuk: az illető már többször jelezte az albérlőknek, Vargáéknak, hogy a tulajdonát szeretné birtokba venni, ezért költözzenek ki. Erről megállapodtak, a legutóbbi határidő szeptember volt. A történet azóta húzódik, János és Éva nem hagyta el az ingatlant, ezért került az ügy a közelmúltban a vásárhelyi bíróság elé. Ott az ügyvédek közvetítésével egyezség született a felek között arról, hogy – a télre való tekintettel – április 30-áig mindenképpen ki kell költöznie a családnak. Eddig valószínűleg azért makacskodtak, mert nem volt hová menniük. És ez nem változott.

– Gyűjtöm a vasat, abból próbálok meg pluszbevételhez jutni, de nagyon nehéz elcígölni a MÉH-telepre – mondta az 58 éves, vásárhelyi Varga János, aki feleségével, a 49 esztendős Évával kishomoki albérletben él. Mindketten rokkantnyugdíjasok, havi 120-130 ezer forintos járandóságukat igyekeznek a vassal kiegészíteni, valamint aprójószágot, libát, kacsát, tyúkot, gyöngyöst tartanak, összesen harmincat.Az udvaron festői rendetlenségben minden négyzetméteren rossz, kiselejtezett hűtők, fűnyírók, mosógépek, kerítés- és kapudarabok hevernek. Tizenöt éves lányuk, Izabella nem lakik velük, állandó felügyeletet, gondozást igényel, nem képes ellátni magát. Speciális iskolára van szüksége. A szinte romos állagú, minden komfortot nélkülöző albérletben ketten tengetik napjaikat. Több ablakot üveg helyett fólia takar, a konyha és a fürdőszoba egy helyiséget alkot, a patkányok mindennapos látogatók. Az egyik szobából a másikba az egykorvolt ajtón átláthatunk. – Csupa szenvedés az életünk – közölte János.Nem volt mindig ennyire gödörben a família: János korábban dolgozott, megnyerte az Algyő legerősebb embere versenyt egyéniben és a családi kategóriában is most 23 éves fiával, Jánossal. Ő sem velük, Makón él párjával: építik a saját életüket – jegyezte meg Varga János. A jelenlegi állapot hosszú ideje, évek óta tart, egyik albérletből költöznek a másikba. A tizenharmadiknál tartanak. És a jelenlegiből is – a vásárhelyi bíróság előtt kötött egyezség értelmében – költözniük kell április 30-áig. Ezt a főbérlő, a tulajdonos kezdeményezte, ügyük legalább szeptember óta húzódik.Vargáék bizonygatják, fizettek, ahogy tudtak: havonta 27 ezret. Nem tudják, merre visz majd az útjuk. – Többször nyújtottunk be lakáskérelmet, igénylést szociális bérlakásra, eddig falakba ütköztünk. De beadtuk az újabbat is a vásárhelyi önkormányzathoz. Bízunk benne, ezúttal ránk mosolyog a szerencse. Költségeit havi mintegy 130 ezer forintos rokkantnyugdíjunkból és más pluszbevételekből biztosan fedezni tudnánk – vélekedett Éva.– Karácsonykor összejön a család. Így volt ez most is. Igaz, csak jelképes ajándékokra futotta. De nem ez számít, hanem az, hogy ilyenkor Izabella is velünk lehet pár napra, és a fiunk is meglátogat kedvesével. Kicsi a hely, de elférünk. Többen megjegyezték, összetartó família vagyunk. Valóban. A szegénység tart össze bennünket – mondta keserű mosollyal Varga János.Még elmondta: egy kertes szociális bérlakás – ahol állatokat is nevelhetnek, és a vasat, fémet is elhelyezhetnék – minden gondjukat megoldaná. Korábban ígértek nekik lakókonténert, valamint lakhatást és munkát a Dunántúlon. Egyik lehetőséggel sem éltek. Mert a lakókonténerhez – elmondásuk szerint – közművesített telek kellett volna, illetve nem akartak messzire költözni Vásárhelyen gondozott lányuktól. – Mindketten, a feleségem és én is, intézetben nevelkedtünk. Talán ezért is ragaszkodunk ennyire a családhoz, annak közelségéhez – mondta zárásképpen János.