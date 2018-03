Időjárás: havazás és ónos eső is lehet a tavasz első hétvégéjén

Havazás és ónos eső is várható a meteorológiai tavasz első napján. Ezzel együtt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap és némileg melegszik az idő, de napközben továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég. Változó intenzitással többfelé várható ismétlődő havazás, késő délután délen, délkeleten ónos eső, fagyott eső is valószínű. A keleti szél megélénkül, ami gyenge hófúvást okozhat.



Veszélyjelzésük szerint a havazás miatt Budapestre és Pest, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadták péntekre. Szintén elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére.



A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 11 és mínusz 6 fok között alakul, de az északkeleti tájakon néhány fokkal még hidegebb lehet. A nappali maximumok mínusz 5 és 0 fok között alakulnak.



Szombaton reggelig többfelé várható havazás, délkeleten néhol ónos eső, majd napközben egyre kevesebb helyen, inkább keleten eshet. Napközben kevés napsütés is lehet, de késő délutántól délnyugat felől újra beborul, estétől délnyugaton újra előfordulhat csapadék, ekkor már ónos eső, eső formájában. A szél élénk lehet. A leghidegebb órákban mínusz 9 és mínusz 2, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggel és este az ország déli felén ónos eső is kialakulhat. Napközben elszórtan várható havas eső, eső, északon havazás, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.