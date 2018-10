Kübekházán ma 27,3 fokot mértek délután!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán azt írta: „rekordot döntögető nyárias nap" volt szombaton.



Az ország déli megyéiben több helyen is 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A legmelegebb a Csongrád megyei Kübekházán volt, ahol 27,3 fokot is mértek délután.



Az október 27-i országos melegrekord mostanáig 26 fok volt, amelyet 1952-ben Balatonfenyvesen rögzítettek. Délután több állomáson is mértek ennél melegebbet.Az előrejelzés szerint vasárnap eleinte elvétve, délután egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg néhol zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős a szél. Az Alpokalja térségében egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-15 fok között valószínű. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő.