Mondjon búcsút a felhőtlen napsütésnek, nagyot változik az időjárás

Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb idő várható a jövő héten. Többször várhatóak záporok, zivatarok, a maximumok pedig jellemzően inkább 20 fok körül, sőt több helyen az alatt alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn keleten, északkeleten néhol lehetnek záporok, délen és nyugaton több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet északkeleten 9, 10, délnyugaton 14, 15 fok körül alakul. A legmagasabb hőmérséklet az ország nagyobb részén 20 és 24 fok között, a csapadékos délnyugati tájakon 18 fok körül várható.



Kedden hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar és helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 9-15 lesz, napközben 19-24 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar és több helyen erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet 8-15, a maximumhőmérséklet 15-22 fok között alakul.



Csütörtökön és pénteken lehet több-kevesebb napsütés. Csütörtökön még több helyen valószínű zápor, néhol zivatar, pénteken csak helyenként alakul ki zápor. A leghidegebb órákban mindkét nap 7-12 fok lesz. A nappali maximumok csütörtökön 18-24, pénteken 20-25 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap szórványosan várható zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatar környezetében viharossá is fokozódik. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, vasárnap 11-16 fok között alakul. Szombaton napközben 21-27, vasárnap 22-28 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.