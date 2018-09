Az életben számos olyan eset van, amikor nem elég a szándék – akarat kell. Hogy valami teljesüljön. Akár kemény küzdelem és szenvedés árán. Mert másképpen nem megy. Ilyen például az élet. Nem először, és lehet, nem utoljára terhelem önöket magánéleti gondjaimmal.



Azért teszem, mert hiszem: a Délmagyarország közössége – olvasók, előfizetők, újságírók, szerkesztők, markentingesek, nyomdászok – egy nagy, többgenerációs család tagjai. Ahol megbeszélhetünk, elmondhatunk mindent, mert a másikat érdekli, és akár segítséget is nyújthat.



Édesapám múlt hét előtti vasárnap került a szegedi sürgősségire, majd múlt hétfőn a deszki tüdőkórházba. Azóta is ott vizsgálják, ápolják – mikor ezeket a sorokat írom, nem vagyok nála, és nagyon egyedül érzi magát –, és az étkezéseket leszámítva átalussza a napot. Tudom, mert ott ülök az ágya mellett.



Öröm, hogy többet eszik, mint otthon – neki bejön a kórházi koszt –, az viszont nem, hogy vasárnap délutántól, a sürgősségit is beleértve, nem állt lábra, nem sétált egy kicsit, nem intézte önállóan a dolgait. Mint még otthon. És legutóbb, szombaton azt mondta: már a nővérek is belátták, ő csak erre – vagyis a fekvésre – képes, másra nem, csak én nem értem meg.



Valóban, nem tudom elfogadni, hogy apu, aki az augusztus 20-i hét szombatján, vasárnapján még tudott menni – igaz, nehezen, csoszogva –, már az ágyban sem tud felülni, nem beszélve a járásról, akár bottal. Gyenge, erőtlen, mint amilyen egy 80 éves ember általában, de akkor is hiszek abban, hogy ez nem a végleges állapot. Felül majd az ágyon – mint ahogy pénteken örömmel újságolta, sikerült –, kiül a szélére, majd apró, pici lépésekkel elindul. És majd újra jár. Ebben akarok segíteni.



Mert ezt (is) akarni kell: neki is, nekem is. Ezzel az érzéssel, próbatétellel biztos, nem vagyok egyedül. Többen átélték, és át fogják még élni a délmagyaros családban. Az akarat mellé még egyvalami kell: a hit, hogy sikerül. Tulajdonképpen ez táplálja, ez maga az akarat.