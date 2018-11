Szabad szülés

Mindig felbosszant, amikor a különböző nagyon természetes, nagyon élményközpontú, nagyon orvosellenes szüléspártiak hangja felerősödik. Amikor nők, sokszor anélkül, hogy bármilyen tapasztalatuk lenne a szüléssel kapcsolatosan, határozott gondolatokat fogalmaznak meg, hogyan szeretnék világra hozni gyermeküket. Mert ők tudják, mi a jó – mondják.



Ma már divat követelni betegként a kényelmet, a saját döntés jogát és mindent az egészségügyben. Úgy teszünk, mintha egy orvosi beavatkozás is valamiféle wellnessprogram lenne: kritizáljuk a körülményeket és mostanra a gyógyítók munkáját is. És éppen a szüléssel kapcsolatosan alapvetéseket is, hiszen gyári munkástól az ügyvéden át a háztartásbeli anyukáig mindenki nagyon ért ma már ahhoz, amit nőgyógyászok cirka tíz évig tanulnak. Én szülök, én mondom meg, mi nekem a jó. Én gyerekem, én tudom, milyen ellátásra van szüksége – vallják, és már írják is a petíciót, hogy ha nekik úgy tetszik, négykézláb szülhessenek, hadd egyenek, ha úgy tartja kedvük két fájás között, és persze a csecsemőjükhöz is csak felügyeletük mellett nyúljon orvos. Hogy a szülész nem fér az anyához megfelelően, ha segítség kell, vagy komplikáció esetén nem tudják műtéthez elaltatni az elfogyasztott hamburger miatt? Az nem számít.



A lényeg a kényelem. De persze, ha baj van, már jön is az ügyvéd, mert az orvos hibázott. Nem ők, akik a kényelem és a divatos trendek oltárán feláldozták a biztonságot.



A szülés két dologról szól. A baba és az anya biztonságáról. Lehet hozzá rózsaszín habot verni, de azt gondolom, mindenkinek az a célja, hogy néhány nappal később egy egészséges, boldog család lehessen együtt otthon. Ha ehhez gátmetszés, netán császármetszés kell, vagy fel kell feküdni a szülőágyra, hát akkor ez az ára. Tessék csak körülnézni: sok család bármit megadna azért, hogy visszaforgathassa az idő kerekét, és ezeket bevállalja. Mert akkor lehet, hogy nem egy magatehetetlen, sérült gyereket kellene most nevelnie.