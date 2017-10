Ha tíz évvel ezelőtt valaki mutatott volna nekem egy mai híradórészletet, valószínűleg nem hittem volna el, hogy valódi műsor, valódi szereplőkkel, Magyarország, 2017.



Szürreális fantasynak tűnt volna már abban a pillanatban, amikor a KDNP mint létező párt neve elhangzik. Bevallom, nem hittem volna, hogy még mindig odaírjuk a Fidesz mellé kötőjellel, ha képviselők pártállását emlegetjük, meg azt se, hogy lesznek arcok, akik egyértelműen ehhez a formációhoz köthetők. Hogy eddigre már rég túl leszünk egy olyan eleve kudarcra ítélt kísérletükön, amit vasárnapi boltzárnak hívtak, és nem bírt ki egy évet. Kitalálták, hogy a szingliket adóztassuk meg, a munkahelyeken pedig népesedési megbízott segítsen a nőket a szülőszobába terelni, jelentsen ez bármit is.



Amit aztán ez a furcsa jövőbeli híradó ezekről a napokról mutatott volna, végképp meggyőzött volna arról, hogy ezt csak egy mozifilm kedvéért forgatták, amiben a szereplők büntetésből parlamenti közvetítést néznek. Fogalmam sem lenne, mitől lett Soros minden második hír főszereplője, és őt magát miért nem szólaltatják meg – ahogy azt annak idején az újságírás egyik alaptételeként tanultam. Aztán színre lép egy KDNP-s képviselő, és megvilágosodom: a milliárdost a Brüsszelben állomásozó sátán küldte, vagy tán ő maga az – ez egyébként a Fidesz szerint is túlment a határon. Emberünk szerint egy reményünk még maradt: a rózsafüzér.



Mostanában sokat forgatom az ötödikes történelemkönyvet. Abban is olvastam ilyesmit: „az emberek nyakban hordható szobrocskákat, amuletteket készítettek, abban bíztak, hogy ezek megvédik őket a harcokban". A lecke címe: Bölények a falon. Az őskori kultúra.