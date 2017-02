A román lapok szerint a Grindeanu-kormány eljátszotta hitelét

A liberális Adevarulban Mircea Morariu úgy véli, indokolt a tüntetéssorozat folytatása, mert a PSD-ALDE koalíció semmi jelét nem adta annak, hogy letett volna "a párt körül rajzó bűnözők" tisztára mosásáról. "Milyen garanciánk van arra, hogy a kormány nem fogja ugyanilyen erkölcstelen, csaló, hazug és groteszk módon folytatni tevékenységét?" - tette fel a kérdést a szerző, aki szerint a Grindeanu-kabinet jóvátehetetlenül kompromittálta magát.



Traian Ungureanu ugyancsak az Adevarul hasábjain kifejti: Románia zsákutcába került, pedig mindenki tudta, hogy a 28 éve "visszaeső PSD, ha egyedül marad hatalmon, veszélyesebb, mint egy kannibál dada". Szerinte az a sok ember, aki most utcára vonult ellene, megtakaríthatta volna ezt a dühöt és tehetetlenséget, ha vette volna a fáradságot, és decemberben elmegy szavazni.



Szintén az Adevarul közölte Andrei Plesu "Nincsenek politikusaink, nincsenek pártjaink" című írását, amelyben azt állítja: Románia legnagyobb problémája az, hogy politikustársadalma jórészt korrupt, faragatlan, felelőtlen, öntelt és buta emberekből áll. A szerző úgy véli, Liviu Dragnea normális körülmények között legfeljebb egy ravasz kaszinótulajdonos lehetne, nem pedig a legnagyobb kormánypárt és az egész ország vezetője, de az ellenzéki pártokban sem jobb a helyzet, így bármennyire is reményteli a civil öntudat újjáéledése, nincs kivel helyettesíteni a hitelvesztett politikusokat.



A konzervatív Romania Libera vezércikkében Razvan Chiruta úgy vélekedik, a PSD-nek a Grindeanu-kormányt is "hatályon kívül" kell helyeznie mentorával, Liviu Dragneával együtt. A párt választásokon nyert jogot a kormányzásra, azt felelősségteljesen és átláthatóan folytatnia kell, de meg kell értenie, hogy nyugdíjemelésekre kapott felhatalmazást, nem pedig arra, hogy maffia-stílusú kiváltságokat biztosítson korrupt politikusai számára - írta a lap publicistája.



Szintén a Romania Liberaban Silviu Sergiu arról ír, hogy miután sikerült megvédeniük az igazságszolgáltatást a politikusok visszaéléseitől, a románoknak most az igazságszolgáltatás túlkapásaitól kell megvédeniük magukat. Miután az emberek bebiztosítják magukat, hogy a PSD nem fogja eltörölni a korrupt politikusok bűnlajstromát, valóban rendbe kell tenni a Btk.-t, és azokat a rendelkezéseit is ki kell javítani, amelyek az ügyészség visszaéléseit lehetővé tették, és arra is törvényi garanciák kellenek, hogy a titkosszolgálatok nem avatkoznak be többé az igazságszolgáltatásba - vélekedett a szerző.



A szociálliberális kormánykoalícióhoz közel álló Jurnalul Nationalban Sabina Iosub nem jósol hosszú jövőt a PSD élén Dragneának, arra hivatkozva, hogy a fegyelmezett és eredményközpontú párt mindig leváltotta azokat a "vezérigazgatókat", akik hibát hibára halmoznak, és nem képesek "szállítani" az elvárt eredményeket.



A jobboldali Hotnews.ro portálon Dan Tapalaga és Cristian Pantazi felhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad a válságot tovább nyújtani az előrehozott választások "meggondolatlan erőltetésével". Úgy vélekedtek: a Grindeanu-kormány eljátszotta hitelét, hatalmával visszaélve "törvényerőre próbálta emelni a rablást", ezért mennie kell, de a PSD mint párt a decemberi választásokon aratott nagyarányú győzelmével felhatalmazást nyert a kormányzásra, amelyet szerintük - Grindeanu és Dragnea nélkül - folytatnia kell.