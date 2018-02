Csalt az önkiszolgáló kasszánál az üzletember, 65 millióra büntették

Átszámítva mintegy 65 millió forintnak megfelelő büntetést szabott ki kedden a bíróság egy férfira Németországban, mert csalt az önkiszolgáló kasszánál egy élelmiszerboltban.



Az 58 éves üzletemberre azért szabta ki a tetemes pénzbüntetést a müncheni körzeti bíróság, mert a férfi 47 euró (mintegy 14 ezer forint) értékű borjúmájat - jóval olcsóbb - gyümölcsként ütött be a pénztárgépbe. A pontosabban meg nem nevezett elkövető esetében a bíróság azt is figyelembe vette, hogy havi fizetése 24 ezer euró, vagyis mintegy 7,4 millió forint, és már háromszor elítélték hasonló ügyben, ahogy adócsalás és lopás miatt is marasztalták már el.



A férfi nem fellebbezett az ítélet ellen - tudatta a bíróság szóvivője.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)