Hollande, francia elnök üzent Londonnak

A francia elnök szerint Nagy-Britannia nem tarthatja meg az EU-tagsággal járó előnyöket, miután kilépett az Európai Unióból.Francois Hollande a The Guardian című baloldali brit napilapnak és több más európai újságnak nyilatkozva kijelentette: azt üzeni Londonnak, hogy a brit EU-tagság megszűnése után Nagy-Britannia az Európai Unió számára "kívülálló" lesz.

Hollande, aki az európai integrációt megalapozó Római Szerződés aláírásának közelgő 60. évfordulója alkalmából hétfőre minicsúcsot hívott össze Németország, Spanyolország és Olaszország részvételével, az ebből az alkalomból adott interjúban kijelentette:Nagy-Britannia azt gondolta, hogy ha elhagyja az EU-t, stratégiai partneri viszonyrendszert tud majd kialakítani az Egyesült Államokkal.

Úgy esett azonban, hogy az Egyesült Államok éppen most zárkózik el a világtól, így az Egyesült Királyság rossz pillanatban hozott egy rossz döntést, amit sajnálatosnak tartok

- fogalmazott a The Guardian idézete szerint a francia elnök.Hozzátette ugyanakkor, hogy egyre inkább lehetségessé válik a többsebességes Európa, amelyhez az egyes országok más-más szinteken integrálódnak. Hollande szerint jóllehet ez a gondolat hosszú ideig ellenállásba ütközött, ennek alternatívája azonban akár az EU szétesése is lehet.A francia elnök kijelentette, hogy Párizs magasabb szinten integrált európai védelmi politikát szorgalmaz. Bár Nagy-Britannia ezt erőteljesen ellenezte az elmúlt években, "az ajtó nyitva áll" London előtt, hogy ebben a védelmi integrációban nem EU-tagként is részt vegyen - tette hozzá.Donald Trump amerikai elnökről Hollande azt mondta: egyértelmű, hogy Trump politikájának lényege az elszigetelődés, a protekcionizmus, a költségvetési szabályok megkerülése és az amerikai határok lezárása a bevándorlók előtt.

Mivel pedig nem tudja, hogy mi is az az Európai Unió, demonstrálnunk kell számára az EU politikai kohézióját, gazdasági súlyát és stratégiai autonómiáját

- mondta a francia államfő.Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye azokról az félelmekről, amelyek szerint Marine Le Pennek, a radikális francia Nemzeti Front vezetőjének elnökválasztási győzelme esetén veszélybe kerülhet az EU jövője, Francois Hollande kijelentette, hogy ez valós fenyegetettség. Hozzátette ugyanakkor: a franciák tudják, hogy az elnökválasztás nemcsak saját hazájuk sorsát, hanem az egész európai felépítmény jövőjét is meghatározza.Hollande szerint minden populista közös célja az EU elhagyása, az elzárkózás a világ elől, őrtornyokkal ellenőrzött határok kiépítése, általában is egy olyan jövő, "amelyet mindenféle sorompók vesznek körül".